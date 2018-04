Nesta semana, a divulgação de casos de suicídio entre estudantes do ensino médio de um colégio de São Paulo levantou questões sobre quais motivos levam os adolescentes tirar a própria vida. Nos últimos cinco anos, a incidência entre jovens de 12 a 25 anos teve um salto de quase 40%. Nas outras faixas etárias, o índice caiu. No Brasil, o suicídio é a quarta maior causa de morte entre homens e mulheres de 15 a 29 anos. Tristeza, isolamento e irritabilidade podem ser sinais para que os pais percebam se há algo errado. Os jovens são mais suscetíveis tanto por aspectos biológicos quanto pelos novos desafios impostos nessa fase da vida.

No programa VEJA Saúde, a repórter Natalia Cuminale entrevista o psiquiatra de crianças e adolescentes da USP Guilherme Polanczyk sobre o tema. O programa orienta como prevenir o suicídio e explora os motivos do aumento do número de depressão entre eles. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: