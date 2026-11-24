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Parar o uso de remédios da classe do Ozempic pode dobrar o risco de infarto, derrame e morte cardiovascular em pacientes com diabetes. Estudo com 80 mil pessoas indica que a proteção vai além do emagrecimento e alerta para o perigo de interromper o tratamento por conta própria.

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Há um tipo de abandono que não faz barulho. O paciente começa a caneta, vê a glicose baixar, perde alguns quilos, atravessa semanas de enjoo e, um dia, simplesmente não renova a receita. Pode ser o preço, o efeito adverso, a sensação de que “já está bom”. Na vida real, isso é regra, não exceção: entre 20% e 50% das pessoas interrompem esses remédios ainda no primeiro ano. No Brasil, as taxas de abandono são ainda maiores.

Um estudo recém-publicado na revista The Lancet Regional Health – Europe enfrenta uma pergunta que, curiosamente, pouca gente havia feito com tanto rigor: o que acontece com o coração de quem para o tratamento?

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Pesquisadores italianos analisaram 20 anos de prontuários, de 2004 a 2024, de 301 centros de diabetes da Itália, cerca de um terço dos serviços do país. Selecionaram 80.302 pessoas com diabetes tipo 2, sem infarto ou derrame prévios, que haviam começado um remédio da família do GLP-1, a classe da liraglutida, da dulaglutida e da semaglutida.

O primeiro dado já impressiona: 60,5% deixaram o tratamento ao longo do acompanhamento. Para comparar de forma justa, os autores montaram dois grupos de 28.713 pessoas, parecidos em idade, sexo, peso, glicemia, pressão e colesterol. Uns seguiram com a medicação; os outros pararam.

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Entre os que mantiveram o remédio, houve cerca de 20 infartos, derrames ou mortes a cada mil pacientes por ano. Entre os que interromperam, 39. O risco praticamente dobrou. Quando se olha só para a morte por qualquer causa, a distância salta: 5 óbitos por mil pacientes ao ano em quem continuou, contra 22 em quem parou, um risco cerca de 4,7 vezes maior.

A associação foi mais forte nas pessoas com obesidade: nelas, o risco aumentou 2,3 vezes, contra 1,6 vez entre quem não tinha obesidade.

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O mistério da balança

Seria natural supor que tudo se explica pelo peso que volta. Mas aqui mora o dado mais intrigante. Os italianos recuperaram pouco peso, e a glicemia não piorou de forma relevante. Mais: entre os que pararam, quem infartou, teve derrame ou morreu não mostrou piora muito diferente de pressão, colesterol ou glicose em relação a quem passou ileso.

Isso reforça uma hipótese que vem ganhando corpo: parte da proteção desses remédios talvez não dependa só de emagrecer ou baixar o açúcar, mas de efeitos diretos sobre os vasos, como a redução da inflamação e a estabilização das placas de gordura nas artérias. Se for assim, vigiar a balança depois de largar a caneta não bastaria para afastar o perigo. É uma hipótese, frise-se, não uma conclusão.

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Estudos observacionais mostram associação, não causa. Os autores não sabiam por que cada paciente parou, e esse detalhe pesa. Quem desenvolve um câncer ou se torna frágil tende a abandonar remédios e, ao mesmo tempo, morre mais. Os próprios pesquisadores reconhecem que a diferença na mortalidade é grande demais para ser atribuída apenas à suspensão do tratamento: ela supera com folga os benefícios vistos nos grandes ensaios clínicos.

Há outros limites. O trabalho envolveu apenas pessoas com diabetes tipo 2 e não vale automaticamente para quem usa a canetaexclusivamente para obesidade. Poucos usavam semaglutida, e a tirzepatida (Mounjaro) ainda não estava disponível. E o desenho não permite saber se começar e depois parar é pior do que nunca ter usado.

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O recado para o brasileiro

Por aqui, o tema tem urgência própria. Muitos brasileiros interrompem o tratamento por uma razão bem concreta: o preço. O fim das patentes e a chegada de novos fabricantes começam a mudar esse cenário, e o Ministério da Saúde pediu à Conitec, em setembro, que avalie a oferta de semaglutida e liraglutida no SUS para o tratamento da obesidade.

Esses remédios tratam doenças crônicas e, como os da pressão ou do colesterol, funcionam enquanto são usados. Se os enjoos incomodam, vale conversar com o médico sobre subir a dose mais devagar, algo que os próprios autores defendem. Se o orçamento apertou, há alternativas a discutir. O que não convém é parar por conta própria, em silêncio.

No fim, o estudo deixa uma lição que vale para quase toda a medicina: o remédio mais eficaz do mundo não protege ninguém se fica dentro da gaveta – ou da geladeira.