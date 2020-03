O cardiologista Roberto Kalil, aos 60 anos, diretor do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e do Instituto do Coração, fez hoje o teste para Covid-19.

O resultado deverá sair nas próximas horas. Kalil teve tosse seca e mal-estar no corpo durante o fim de semana.

O estado de saúde é estável. O cardiologista permanecerá em isolamento no hospital.

