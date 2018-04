O berço nem sempre é um lugar seguro para o bebê, diz estudo

Deixar o bebê dormindo de barriga para baixo pode aumentar o risco de ele sofrer a síndrome da morte súbita infantil, segundo estudo feita pela Universidade da Vírginia, nos Estados Unidos. O estudo, publicado no Jornal Pediatrics, afirma que os recém-nascidos que faleceram por causa dessa síndrome provavelmente foram colocados nessa posição. Outro perigo que pode levar a morte súbita infantil é colocar objetos demais no berço da criança, como cobertores e brinquedos, já que eles aumentam o risco de sufocamento ou estrangulamento. Além disso, deixar que a criança durma na camas dos pais oferece riscos semelhantes.

Síndrome da morte súbita infantil

Também conhecida como síndrome da morte do lactante, acontece quando um bebê aparentemente saudável morre sem explicação. Quando nem os médicos nem a autópsia conseguem explicar a causa da morte, ela é classificada como morte súbita. A síndrome geralmente ocorre nos primeiros seis meses da vida de um bebê e é mais comum naqueles nascidos prematuramente ou com baixo peso ao nascer.

Ainda um mistério para os médicos, esse problema mata cerca de 3 500 bebês todos os anos apenas nos EUA e 20% dos casos são registrados quando o bebê é deixado sob a supervisão de alguém que não seja seus pais, como em escolas, creches ou babás. No Hemisfério Norte, ela parece ser mais comum que no Brasil, mas é possível que não haja tantos registros porque nem sempre um bebê brasileiro passa por autopsia ao morrer.



Sem saber explicar muito bem como a síndrome realmente acontece, alguns especialistas especulam que talvez essas crianças tenham um problema na parte do cérebro que controla a respiração e o despertar e que, por isso, tenham mais dificuldade para reagir no caso de alguma coisa atrapalhar a respiração, como cobertas tampando o rosto. Além disso, alguns cientistas associam a síndrome da morte súbita infantil com dormir com os pais, que pode causar sufocamento ou superaquecimento, e obstruções respiratórias, causadas muitas vezes por objetos deixados no berço. Para evitar que isso aconteça, pais e responsável são aconselhados a evitar deixar objetos no berço, especialmente se a criança for deixada sozinha por alguns minutos.

Outra causa da síndrome está associada ao tabagismo. “A exposição à fumaça de tabaco, tanto no período pré-natal como no pós-natal, leva a uma complexa série de efeitos sobre o desenvolvimento fisiológico e anatômico na vida fetal e pós-natal. O risco de morte aumenta a cada hora que o bebê é exposto à fumaça, o que o coloca numa posição de risco muito maior em relação à morte súbita infantil”, revelou um outro estudo, feito pela Universidade de Bristol, na Grã-Bretanha, em 2007.

A pesquisa

Segundo o Daily Mail, os pesquisadores revisaram mais de 10 000 mortes infantis nos Estados Unidos e descobriram que 1 375 ocorreram quando um dos pais não estava presente. Através da análise de dados, eles determinaram que prestadores de cuidados infantis licenciados — pessoas que passam por treinamento especifico e possuem licença para cuidar de crianças — estão mais propensos a colocar o bebê para dormir no berço (72,5%), segundo a recomendação de especialistas. Entre as babás, esse número foi de 49,1% contra 29,4% dos parentes e 27,1% de amigos da família.

Já na questão da posição em que a criança é colocada para dormir, a pesquisa descobriu que 54,1% profissionais licenciados colocaram as crianças na posição recomendada (de costas), em comparação com apenas 38,4% dos familiares, 38,6% dos amigos e 37,8% das babás. Além disso, mortes sob a supervisão de amigos e parentes eram mais prováveis ​​de ocorrer enquanto os bebês eram mantidos ou colocados em uma cama de adulto.

Dormir com os pais? Jamais!

Academia Americana de Pediatria (AAP) recomenda que os pais durmam no mesmo quarto do bebê para os monitorarem de perto, mas não devem colocá-lo para dormir na mesma cama. Isso porque estudos anteriores sugerem que dormir com os pais coloca a criança em risco de superaquecimento ou sufocamento, duas das causas da morte súbita.

Evite riscos

Para garantir a saúde e integridade do seu bebê e evitar que ele sofra a síndrome da morte súbita intantil, é preciso seguir algumas recomendações, como colocar bebês dormindo de costas, mantendo a cabeça do bebê descoberta; dormindo no mesmo quarto que os bebês nos primeiros seis meses de vida (mas lembre-se, nunca na mesma cama!); usar colchão firme, liso e impermeável nos berços.