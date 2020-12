‘Nova variante de coronavírus é até 70% mais transmissível’, diz Johnson

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou hoje novas restrições à circulação de pessoas em Londres e no sudeste do país, regiões onde a pandemia de Covid-19 tem sido mais drástica. As medidas terão duração de duas semanas. Estão canceladas as festas de Natal e Ano Novo e as academias e o comércio não essencial será fechado.

Johnson afirmou que tomou a decisão em decorrência da nova variante do vírus que circula no país – as autoridades de saúde afirmam que o novo tipo se espalha muito mais rapidamente do que as anteriores. “A nova variante pode ser até 70% mais transmissível”, afirmou o premiê.

O premiê ressaltou também que não há indicação de que as vacinas para Covid-19 sejam menos eficazes contra a nova variante.