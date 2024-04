Nova lente corrige astigmatismo e ‘vista cansada’ ao mesmo tempo

A primeira lente de contato que corrige simultaneamente o astigmatismo e presbiopia, conhecida popularmente como “vista cansada”, acaba de ser lançada no Brasil. Anteriormente, os pacientes que sofriam de ambas as condições precisavam recorrer a soluções separadas, como o uso de lentes de contato tóricas para corrigir o astigmatismo e lentes multifocais para corrigir a presbiopia, ou depender de óculos para complementar a correção. Com a inovação, eles passam a ter a conveniência de uma única lente que aborda as duas condições, simplificando o processo de correção visual.

A Biofinity® Toric Multifocal, nome comercial do produto, está sendo lançada pela CooperVision, grande fabricante de lentes de contato. Ela combina tecnologias já utilizadas pela empresa em lentes tóricas e multifocais, oferecendo uma visão clara para perto, pontos intermediários e longe.

“As pessoas com astigmatismo e vista cansada ganham uma importante opção para lentes de contato, corrigindo simultaneamente a visão de longe e perto”, comenta Regina Noma, presidente da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato (Soblec), entidade filiada ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). “A visão com lente de contato oferece benefícios como mais visão de profundidade, liberdade de movimento, tamanho mais realista dos objetos e maior campo de visão”, finaliza.

Lentes naturalmente hidratadas

As novas lentes, além de serem de silicone hidrogel, possuem tecnologia que as mantêm naturalmente hidratadas, ou seja, de acordo com a empresa, não têm a necessidade de agentes umectantes, como colírios ou tratamentos de superfície.

Porém, o fato de as lentes terem a tecnologia própria de hidratação não quer dizer que o paciente não precise hidratar os olhos caso o oftalmologista recomende ou que exista a sensação de olho seco durante o uso ou na retirada do produto.

“Os hidratantes ideais são aqueles que contém ácido hialurônico associados ou não à carmelose sódica e, de preferência, sempre que possível, sem conservantes”, recomenda Ana Luísa Holling-Lima, oftalmologista do CEOSP / H.Olhos da rede Vision One.

Astigmatismo e presbiopia

O astigmatismo, que impacta mais da metade da população brasileira, caracteriza-se por um defeito na curvatura da córnea, uma estrutura transparente que recobre os olhos e funciona mais ou menos como o tampo de vidro de um relógio. Em pessoas com a visão boa, a córnea tem um formato esférico. Nas pessoas com astigmatismo, ela apresenta deformações, implicando uma vista com borrões nos objetos — ou eles podem ficar duplicados e distorcidos.

Continua após a publicidade

Já a presbiopia faz com que haja a perda natural da elasticidade do cristalino, uma lente que existe dentro dos olhos responsável por focalizar diferentes distâncias da visão. Conforme relatório do Conselho Brasileiro de Oftalmologia de 2023, normalmente se manifesta após os 40 anos e atinge 100% da população a partir dos 55 anos, correspondendo a 18,3% dos habitantes do Brasil.

“A correção do astigmatismo concomitante à graduação de miopia ou hipermetropia e ainda à presbiopia é uma novidade muito esperada pelos indivíduos com mais de 40 anos”, afirma Ana Luísa. “Se no teste de adaptação de lentes de contato o paciente tiver conforto e visão compatível com suas necessidades, essa nova lente provavelmente será uma escolha frequente”, conclui.

Expectativas para as novas lentes

A combinação de tecnologias que permite uma correção simultânea em uma única lente representa uma inovação significativa no campo da correção visual é novidade no mercado e, por isso, pode-se tornar uma solução conveniente e eficaz para pacientes que enfrentam vista cansada e astigmatismo.

“A comunidade oftalmológica anseia a introdução de lentes tóricas para correção da presbiopia”, comenta a médica. “Muitos presbitas que não usavam lentes de contato por causa do astigmatismo agora dispõem de mais este recurso que com apenas um tipo de lentes, podem corrigir miopia (até -10 dioptrias) ou hipermetropia (até + 10 dioptrias), astigmatismo ( até 5.75) e a adição (até + 2,50) para correção da presbiopia. Esta grade de graus poderá atender a uma grande população”, finaliza.

Cuidados com as lentes de contato

Ana Luísa Hofling-Lima, oftalmologista do CEOSP / H.Olhos da rede Vision On, afirma que o descarte da lente Biofinity® Toric Multifocal deve ser mensal, por isso, durante o período de uso o usuário deve sempre cuidar da higiene das mãos, evitar que água corrente, filtrada ou mineral entre em contato com as lentes pelo perigo de contaminação.

Continua após a publicidade

Além disso, a especialista faz outras recomendações como os cuidados com o estojo, onde as lentes devem ser armazenadas quando não estiverem em uso. Este deve ser minuciosamente higienizado ou trocado, se possível, mensalmente. Já, o produto de assepsia deve ser escolhido pelo oftalmologista – que também orientará as técnicas de contatologia, ou seja, a adaptação das lentes aos olhos – e trocado diariamente. Se houver necessidade de enxágue, deve ser com soro fisiológico.

Outro cuidado fundamental está relacionado à contaminação durante o banho em saunas, piscinas, rios e oceanos. A médica afirma que o ideal é frequentar estes ambientes sem lentes de contato.

“É importante destacar que para saber se o paciente pode usar lentes de contato é necessário fazer um exame médico oftalmológico, avaliar a superfície ocular, atualizar a refração, ponderar as necessidades individuais e, finalmente, identificar qual a melhor lente para cada caso”, orienta Ana Luísa. “E em caso de incômodo com a lente que persista após remoção e higiene usual, procurar seu médico para avaliação”, conclui.

Em todas as situações, quem usa lentes de contato precisa de acompanhamento médico durante todo o período em que as utilizam, pois este processo é dinâmico, contínuo e depende de fatores ambientais (ar condicionado, vento, umidade do ar, poluição, uso de telas, etc) além de fatores individuais (medicações, alterações hormonais da gestação ou climatério, doenças sistêmicas, alergias).