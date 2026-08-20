Multivacinação: o que você precisa saber sobre a campanha e o dia D

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A Campanha Nacional de Multivacinação tem seu Dia D neste sábado, 22, abrindo postos de saúde para crianças e adolescentes em todo o país. Com 20 vacinas disponíveis, incluindo a recém-incorporada pneumocócica 20, é crucial atualizar a caderneta de vacinação para proteger os jovens contra doenças evitáveis. A campanha segue até 1º de setembro.

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A mobilização nacional para atualizar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes com menos de 15 anos terá o seu ponto alto no próximo sábado, 22, com a realização do dia D da Campanha de Multivacinação. Nesta data, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e postos de vacinação vão abrir as portas para a imunização com 20 vacinas presentes do calendário vacinal.

A campanha de multivacinação considera a faixa etária e o histórico vacinal dos participantes. A oferta será de proteção contra hepatite B, poliomielite, influenza (gripe), meningite e HPV (veja lista completa abaixo).

Quem não puder comparecer no dia D, pode buscar as unidades em outro momento, porque a campanha de multivacinação será realizada até 1º de setembro.

O que não pode é deixar as crianças e adolescentes desprotegidos contra doenças que podem causar complicações evitáveis com a vacinação. Vale sempre lembrar que a melhor forma de evitar formas graves, hospitalização e mortes é com a imunização.

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“Este é um momento importante para todo o país. Embora o Brasil tenha eliminado algumas doenças, como a poliomielite, é fundamental manter a vacinação em dia para evitar a reintrodução dessas doenças”, disse, em nota, o ministro da Saúde Alexandre Padilha.

Nova vacina contra pneumonia

Nesta edição da campanha de multivacinação, a recém-incorporada vacina contra pneumonia e meningite, a pneumocócica 20, terá sua estreia na mobilização.

A vacina, uma versão “turbinada” que oferece proteção mais ampla, é indicada para crianças com menos de 5 anos.

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Sarampo

A multivacinação não anula a ação em vigor no momento nas cidades de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, que estão realizando uma vacinação indiscriminada contra o sarampo na população de 6 meses a 59 anos.

Essa medida foi adotada para evitar a reintrodução do vírus altamente contagioso, em surto em países da Américas Central e do Norte.

No Brasil, foram registrados 24 casos, mas as Américas somam mais de 50 000 registros, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

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Vacinas disponíveis na campanha de multivacinação

BCG

Hepatite B recombinante

Penta (DTP/Hib/HB)

Pólio inativada VIP

Rotavírus humano

Pneumo 10-v e 20-v

Meningo C

Influenza

Covid-19

Febre amarela

Meningo ACWY

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Varicela

DTP

Hepatite A

Pneumo 23-v

dT

HPV 4

Dengue tetravalente