Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Saúde

Multivacinação: o que você precisa saber sobre a campanha e o dia D

Mobilização será realizada até 1º de setembro e envolve vinte imunizantes; veja quem deve participar

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 12h14 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h25
vacina
Para conter disseminação do sarampo, campanha em São Paulo, São Bernardo do Campo e Guarulhos continua para população de 6 meses a 59 anos (Foto: GI/Getty Images)
Continua após publicidade
Multivacinação: o que você precisa saber sobre a campanha e o dia D Priorizar nos meus resultados Google

A mobilização nacional para atualizar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes com menos de 15 anos terá o seu ponto alto no próximo sábado, 22, com a realização do dia D da Campanha de Multivacinação. Nesta data, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e postos de vacinação vão abrir as portas para a imunização com 20 vacinas presentes do calendário vacinal.

A campanha de multivacinação considera a faixa etária e o histórico vacinal dos participantes. A oferta será de proteção contra hepatite B, poliomielite, influenza (gripe), meningite e HPV (veja lista completa abaixo).

Quem não puder comparecer no dia D, pode buscar as unidades em outro momento, porque a campanha de multivacinação será realizada até 1º de setembro.

Siga

O que não pode é deixar as crianças e adolescentes desprotegidos contra doenças que podem causar complicações evitáveis com a vacinação. Vale sempre lembrar que a melhor forma de evitar formas graves, hospitalização e mortes é com a imunização.

Continua após a publicidade

“Este é um momento importante para todo o país. Embora o Brasil tenha eliminado algumas doenças, como a poliomielite, é fundamental manter a vacinação em dia para evitar a reintrodução dessas doenças”, disse, em nota, o ministro da Saúde Alexandre Padilha.

Nova vacina contra pneumonia

Nesta edição da campanha de multivacinação, a recém-incorporada vacina contra pneumonia e meningite, a pneumocócica 20, terá sua estreia na mobilização.

A vacina, uma versão “turbinada” que oferece proteção mais ampla, é indicada para crianças com menos de 5 anos.

Continua após a publicidade

Sarampo

A multivacinação não anula a ação em vigor no momento nas cidades de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, que estão realizando uma vacinação indiscriminada contra o sarampo na população de 6 meses a 59 anos.

Essa medida foi adotada para evitar a reintrodução do vírus altamente contagioso, em surto em países da Américas Central e do Norte.

No Brasil, foram registrados 24 casos, mas as Américas somam mais de 50 000 registros, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Continua após a publicidade

Vacinas disponíveis na campanha de multivacinação

  • BCG
  • Hepatite B recombinante
  • Penta (DTP/Hib/HB)
  • Pólio inativada VIP
  • Rotavírus humano
  • Pneumo 10-v e 20-v
  • Meningo C
  • Influenza
  • Covid-19
  • Febre amarela
  • Meningo ACWY
  • Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
  • Varicela
  • DTP
  • Hepatite A
  • Pneumo 23-v
  • dT
  • HPV 4
  • Dengue tetravalente
Publicidade
TAGS:
Ministério da Saúde
Sarampo
Vacina
Vacinação
Vírus
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).