Multivacinação: o que você precisa saber sobre a campanha e o dia D
Mobilização será realizada até 1º de setembro e envolve vinte imunizantes; veja quem deve participar
A mobilização nacional para atualizar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes com menos de 15 anos terá o seu ponto alto no próximo sábado, 22, com a realização do dia D da Campanha de Multivacinação. Nesta data, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e postos de vacinação vão abrir as portas para a imunização com 20 vacinas presentes do calendário vacinal.
A campanha de multivacinação considera a faixa etária e o histórico vacinal dos participantes. A oferta será de proteção contra hepatite B, poliomielite, influenza (gripe), meningite e HPV (veja lista completa abaixo).
Quem não puder comparecer no dia D, pode buscar as unidades em outro momento, porque a campanha de multivacinação será realizada até 1º de setembro.
O que não pode é deixar as crianças e adolescentes desprotegidos contra doenças que podem causar complicações evitáveis com a vacinação. Vale sempre lembrar que a melhor forma de evitar formas graves, hospitalização e mortes é com a imunização.
“Este é um momento importante para todo o país. Embora o Brasil tenha eliminado algumas doenças, como a poliomielite, é fundamental manter a vacinação em dia para evitar a reintrodução dessas doenças”, disse, em nota, o ministro da Saúde Alexandre Padilha.
Nova vacina contra pneumonia
Nesta edição da campanha de multivacinação, a recém-incorporada vacina contra pneumonia e meningite, a pneumocócica 20, terá sua estreia na mobilização.
A vacina, uma versão “turbinada” que oferece proteção mais ampla, é indicada para crianças com menos de 5 anos.
Sarampo
A multivacinação não anula a ação em vigor no momento nas cidades de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, que estão realizando uma vacinação indiscriminada contra o sarampo na população de 6 meses a 59 anos.
Essa medida foi adotada para evitar a reintrodução do vírus altamente contagioso, em surto em países da Américas Central e do Norte.
No Brasil, foram registrados 24 casos, mas as Américas somam mais de 50 000 registros, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).
Vacinas disponíveis na campanha de multivacinação
- BCG
- Hepatite B recombinante
- Penta (DTP/Hib/HB)
- Pólio inativada VIP
- Rotavírus humano
- Pneumo 10-v e 20-v
- Meningo C
- Influenza
- Covid-19
- Febre amarela
- Meningo ACWY
- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
- Varicela
- DTP
- Hepatite A
- Pneumo 23-v
- dT
- HPV 4
- Dengue tetravalente