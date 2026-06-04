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A vacina pneumocócica 20, com proteção ampliada contra mais de 20 sorotipos de bactérias causadoras de pneumonia e meningite, será incorporada ao PNI do SUS. Substituindo gradualmente as versões anteriores, ela chega à rede pública para crianças e outros grupos vulneráveis a partir da segunda quinzena de junho, oferecendo maior cobertura.

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Uma vacina que protege contra mais de 20 sorotipos da principal bactéria causadora de pneumonia e meningite em crianças foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações (PNI), da rede pública de saúde, e deve substituir, de forma gradual, vacinas com formulações anteriores oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o Ministério da Saúde, as primeiras doses da vacina pneumocócica 20 devem ser aplicadas a partir da segunda quinzena deste mês.

O anúncio de incorporação foi feito nesta terça-feira, 3, com a distribuição das primeiras 514 mil doses para os estados. A pasta deve fazer a entrega de 6,1 milhão de doses até o fim deste ano.

A pneumo 20, como também é conhecida, protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, principal causadora de pneumonia e meningite, doenças graves que, em crianças pequenas, podem levar a hospitalizações e mortes. O imunizante também é uma barreira contra otite média, infecção que pode desencadear desde perda auditiva até infecção generalizada. Este último pode terminar em óbito.

“No Brasil, entre 2023 e 2025, foram registrados 4,6 mil casos de meningite pneumocócica e 1,4 mil óbitos no Brasil, o que representa uma taxa de letalidade superior a 30%. Entre crianças menores de 5 anos, foram 616 casos e 188 mortes no mesmo período”, informou o ministério.

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O ministério informou que o principal diferencial da vacina pneumocócica 20 é a maior proteção imunológica contra os sorotipos relacionados a quadros de pneumonia invasiva. De acordo com a Pfizer, fabricante da vacina, a chegada do imunizante no SUS representa um aumento de 3% para 77% no índice de cobertura contra os sorotipos mais relacionados a formas graves de pneumonia em crianças.

A vacina foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2023 e, desde o ano passado, é oferecida na rede privada por valores em torno dos 500 reais.

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“Já tomamos todos os passos necessários, inclusive com a publicação da nota técnica e o início da distribuição para estados e municípios. A expectativa é que, a partir da segunda quinzena de junho, as crianças possam receber a vacina nas unidades básicas de saúde”, disse, em nota, o ministro da Saúde Alexandre Padilha.

Como vai funcionar a vacinação com a pneumocócica 20

Atualmente, o SUS oferece as vacinas conjugadas pneumo 10 e pneumo 13, que tem proteção elevada e mais duradoura, e além da polissacarídica 23, responsável pela ampliação da cobertura contra mais tipos da bactéria.

Com a incorporação do imunizante no calendário vacinal infantil, terá início um processo de transição gradual desses imunizantes pela “versão turbinada”.

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O esquema seguirá a seguinte estratégia:

2 meses: uma dose da pneumo 20

4 meses: uma dose da pneumo 10

12 meses: uma dose de reforço da pneumo 20

O modelo será mantido até o fim dos estoques da vacina pneumo 10. As vacinas pneumo 13 e polissacarídica 23 serão utilizadas em “estratégias diferenciadas até a finalização dos estoques”, mas o plano não foi divulgado.

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Quem deve ser vacinado

O público-alvo para receber a pneumocócica 20 é formada por crianças menores de 5 anos, povos indígenas maiores de 5 anos de idade (sem histórico vacinal com pneumo conjugada), idosos com 60 anos ou mais acamados e/ou institucionalizados e pessoas com condições clínicas especiais, atendidas nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIEs).

“A ampliação da vacinação pneumocócica no SUS representa um avanço relevante na proteção de populações mais vulneráveis. Estamos falando de reduzir o risco de doenças graves, hospitalizações prolongadas e óbitos, tanto na infância quanto em pessoas com comorbidades”, explicou, em comunicado, Adriana Ribeiro, líder médica da Pfizer no Brasil.