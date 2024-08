Mpox: Tailândia relata caso suspeito de nova variante e alerta 43 contactantes

O Departamento de Controle de Doenças da Tailândia relatou nesta quinta-feira, 22, que investiga um caso suspeito de infecção pela nova variante da mpox — zoonose viral que ficou conhecida como varíola dos macacos e monkeypox — . O paciente é um europeu de 66 anos que, durante uma viagem para a África, esteve em um país com circulação da nova cepa, considerada mais letal e transmissível. O órgão, ligado ao Ministério da Saúde tailandês, informou que exames para confirmação do clado Ib foram inconclusivos, mas, diante da possibilidade de infecção, monitora 43 pessoas que tiveram contato com o homem.

O país visitado pelo paciente não foi informado. A nova variante do vírus tem causado um surto na República Democrática do Congo e em países vizinhos, o que desencadeou um alerta internacional depois que a Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu retomar a emergência global pela doença. Um caso importado foi confirmado na Suécia.

De acordo com o diretor do do Gabinete de Prevenção e Controlo de Doenças da Tailândia, Thaweechai Wisanuyothin, o paciente chegou ao país no último dia 14 e, no dia seguinte, apresentou febre. Ele foi internado e testou negativo para a cepa da mpox que causou a epidemia em 2022.

Os resultados para a nova variante foram “pouco claros”. Em relação aos contactantes, o departamento informou que são 43 pessoas que estiveram com o homem antes de sua entrada na Tailândia.

Caso descartado na Argentina

Nesta quarta-feira, 21, o Ministério da Saúde da Argentina descartou um caso suspeito de mpox em uma embarcação que passou pelo Brasil, no Porto de Santos, no início deste mês. Exames laboratoriais apontaram que se tratava de catapora (varicela).

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, foram registrados 791 casos da doença no país neste ano. No pico da doença, foram mais de 10.000. Desde 2022, foram registrados 16 óbitos — o último em abril do ano passado. Até o momento, não foram registrados casos da nova cepa.

Entenda a mpox

Descoberta em 1958, a mpox chegou a ser chamada de varíola dos macacos por ter sido observada pela primeira vez em primatas utilizados em pesquisa. Ela circula principalmente entre roedores, e humanos podem se infectar com o consumo da carne, contato com animais mortos ou ferimentos causados por eles.

Entre os sintomas, febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. A erupção cutânea começa geralmente no rosto e, depois, se espalha para outras partes do corpo, principalmente as mãos e os pés. A doença é endêmica em países da África central e ocidental, como República Democrática do Congo e Nigéria.

Análises preliminares sobre os primeiros casos do surto na Europa e na América do Norte que ocorreram em 2022 demonstraram que o vírus foi detectado por serviços de cuidados primários ou de saúde sexual e os principais pacientes eram homens que fazem sexo com homens. A OMS alertou que esta não é uma doença que afeta grupos específicos e que qualquer pessoa pode contraí-la se tiver contato próximo com alguém infectado.

