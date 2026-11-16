Mounjaro desponta como coadjuvante no tratamento de doença de pele e articulações

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Um estudo revela uma nova estratégia para a artrite psoriásica, combinando ixequizumabe e tirzepatida. Pacientes com sobrepeso ou obesidade tiveram melhora significativa nos sintomas e perda de peso, reforçando a conexão entre gordura corporal e inflamação. Entenda como essa dupla pode revolucionar o tratamento.

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O paciente chega com dedos inchados como salsichas, seu calcanhar dói no primeiro passo da manhã, placas avermelhadas se espalham na pele…. E, quase sempre, há alguns quilos a mais na balança. Eis um retrato da artrite psoriásica – uma condição autoimune que afeta as juntas e compartilha sua origem com a psoríase.

Durante décadas, em pacientes acima do peso, o reumatologista cuidava das articulações, e o endocrinologista, da gordura corporal e do metabolismo. Agora essa história pode mudar – e convergir, como sugere um estudo publicado na revista Arthritis & Rheumatology, do Colégio Americano de Reumatologia.

Gordura que inflama

A conexão não é nova. Entre 72% e 82% das pessoas com artrite psoriásica têm sobrepeso ou obesidade, bem acima da população geral. E não se trata só de carga mecânica sobre joelhos e tornozelos. O tecido adiposo funciona como uma glândula hiperativa, que libera substâncias inflamatórias. Entre elas está a interleucina-17, justamente o alvo de alguns dos biológicos mais modernos contra a doença. Resultado: quanto maior o peso, pior costuma ser a resposta ao tratamento.

Duas canetas, um alvo

O estudo, batizado de TOGETHER-PsA (“juntos”, em inglês), recrutou 271 adultos com artrite psoriásica ativa e obesidade, ou com sobrepeso acompanhado de hipertensão, colesterol alto, diabetes ou apneia do sono. Metade recebeu apenas o ixequizumabe, anticorpo que bloqueia a interleucina-17A. A outra metade recebeu o mesmo biológico mais a tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro. Todos tiveram orientação de dieta e atividade física.

Não era um grupo fácil. O índice de massa corporal médio era de 37,6. Sete em cada dez participantes eram mulheres, que historicamente respondem pior aos biológicos. E mais de 60% já haviam usado outras terapias avançadas.

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Após 36 semanas, a melhora de pelo menos 50% nos sinais e sintomas da artrite foi alcançada por 33,5% de quem usou a combinação, contra 20,4% de quem ficou só no biológico. São 13 pontos percentuais de diferença absoluta. Na prática, a cada oito pacientes tratados com a dupla, um a mais chega lá. Em termos relativos, a chance subiu 64%.

A chamada atividade mínima da doença, meta ambiciosa na reumatologia, passou de 15% para 26%. Articulações dolorosas e inchadas diminuíram mais, e a pele melhorou. A proteína C-reativa, marcador de inflamação no sangue, caiu cerca de quatro vezes mais. O cansaço, aquela bateria que nunca carrega, também melhorou de forma significativa.

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Na balança, a diferença foi esmagadora: perda média de 18% do peso com a combinação, contra 1% no grupo do biológico isolado. Pressão, glicose, hemoglobina glicada e triglicérides acompanharam.

O detalhe que intriga

Como endocrinologista, o dado que mais me chamou a atenção é outro. Já na quarta semana, quando a tirzepatida ainda está na dose inicial e o peso mal se moveu, o grupo da combinação mostrava melhor resposta articular: 11% contra 4%. Isso levanta uma hipótese fascinante: a de que a tirzepatida tenha um direto na doença, talvez anti-inflamatório, além do emagrecimento. Os autores, porém, tratam isso como sinal a confirmar, não como conclusão.

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Quanto aos efeitos adversos, nada de novo. A náusea atingiu quase 30% de quem usou a dupla, além de diarreia, intestino preso e vômitos, o conhecido pedágio das canetas. Eventos adversos graves foram até menos frequentes na combinação (3,6% contra 7,6%).

Para os brasileiros

As duas peças já estão aqui. O ixequizumabe (Taltz) tem registro na Anvisa e foi incorporado ao SUS para artrite psoriásica em quem falhou a um primeiro biológico. A tirzepatida foi aprovada para obesidade em junho de 2025, mas não está na rede pública. Não existe indicação formal da combinação. O que há é a possibilidade de o médico tratar as duas doenças ao mesmo tempo.

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A grande lição talvez seja menos sobre um remédio e mais sobre um novo olhar. Os autores chegam a propor que a artrite psoriásica seja vista como uma doença relacionada ao peso. Promover a redução do peso deixa de ser conselho de rodapé e passa a fazer parte do tratamento da inflamação. Para muita gente, isso pode significar juntas que doem menos.