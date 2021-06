Morre Carlos Langoni, ex-presidente do BC, vítima de Covid-19

Morreu hoje vítima de Covid-19 Carlos Langoni, aos 76 anos, o ex-presidente do Banco Central entre os anos de 1980 e 1983. Ele estava internado desde dezembro em estado grave no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Em janeiro, a família do economista chegou a pedir doação de sangue nas redes sociais.

Langoni ocupava o cargo de diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas, era muito próximo do ministro da Economia, Paulo Guedes. Também foi chefe-executivo do grupo NM Rothschild no Brasil entre 1989 e 1997.

Na área do esporte, fez parte da primeira gestão de Eduardo Bandeira de Mello, em 2013, como vice-presidente de reestruturação da dívida do Flamengo.