Ministério da Saúde investiga caso suspeito de coronavírus em Minas

Um caso suspeito de coronavírus é investigado no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Em entrevista na manhã desta terça -feira, 28, O ministro Luiz Henrique Mandetta informou que há uma paciente em Minas Gerais com sintomas que seriam compatíveis com o da infecção. Trata-se de uma mulher teria voltado de uma viagem para China e passado por Wuhan recentemente.

A pasta ainda informa que catorze pessoas que entraram em contato com a mulher estão sendo monitoradas. O Ministério não recomenda viagens de turismo à China, somente por necessidade. De acordo com o secretário, no entanto, não há circulação da doença no Brasil. Estima-se que o diagnóstico do caso suspeito seja conhecido na próxima sexta (31). A mulher está em isolamento e tem estado de saúde “bom”.

O número de mortos em decorrência do novo coronavírus na China chegou a 106. Além disso, já são mais de 4.000 pessoas infectadas pela doença. O vírus já se espalhou por todo o país e por pelo menos outras dezesseis nações. Na segunda-feira 27, Alemanha e Japão confirmaram o registro de casos envolvendo pacientes que não viajaram à China, mas tiveram contato com outras pessoas infectadas.

“Temos um caso suspeito em Minas Gerais de uma paciente que foi para Wuhan (China). O estado da paciente é bom, ela está em isolamento e estamos monitorando”, diz o ministro @lhmandetta #Coronavírus #NovoCoronavírus — Ministério da Saúde (@minsaude) January 28, 2020

