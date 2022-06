Ministério da Saúde confirma 8º caso de varíola dos macacos

O Ministério da Saúde confirmou o 8º caso de varíola dos macacos no Brasil, em nota divulgada na noite de domingo, 19. O paciente é um homem de 25 anos, morador da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Ele não esteve no exterior, mas teve contato com estrangeiros.

A confirmação do caso de monkeypox (em inglês) foi feita pelo Laboratório de Enterovirus do Instituto Oswaldo Cruz utilizando o método de isolamento viral.

O paciente apresenta quadro clínico estável e é monitorado pelo Instituto Nacional de Infectologia e pelas Secretarias de Saúde do Estado e do Município. Assim que o caso foi confirmado, o paciente foi isolado e seus contatos, rastreados. O Ministério da Saúde segue monitorando o caso.

Dos oito casos confirmados, quatro estão em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e dois no Rio de Janeiro. Estão sendo investigados outros seis casos suspeitos. Tanto os confirmados quanto os suspeitos estão isolados e em monitoramento.