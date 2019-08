Micro gym é opção para quem não tem tempo para academia

A recomendação básica para quem deseja ter uma boa saúde é manter uma alimentação balanceada e praticar exercício físico regularmente. No entanto, para algumas, o último item pode ser o mais difícil. Os motivos variam: falta de tempo, ter que fazer apenas musculação ou ainda não querer a obrigatoriedade de um plano fixo. Para todos os casos a solução é simples: micro gym.

A micro gym (ou micro academia) é um serviço que oferece ao consumidor aulas rápidas e atividades específicas que podem ser compradas por unidade. A modalidade, que já é tendência nos Estados Unidos e na Europa, é indicada para quem gosta de praticar uma única categoria, como ioga, spinning ou box, por exemplo. Também é uma boa opção para quem não quer assinar planos fixos.

“Ela é ideal para quem tem pouco tempo, mas quer alcançar bons resultados. Neste tipo de serviço você faz a mesma atividade em um local específico e paga apenas pelo que usa”, explica Carolina Corona, diretora de micro gym do Grupo Bio Ritmo.

Vantagens

Uma das principais vantagens de escolher a micro gym é a questão do tempo: cada aula dura, em média, 45 minutos. Além disso, algumas micro gyms oferecem agendamento online das aulas. Ou seja, é possível marcar uma aula ao sair do trabalho ou quando estiver preso no trânsito.

Outra vantagem desse tipo de serviço é poder fazer apenas a modalidade que gosta. Este é um ponto extremamente importante para quem tem zero simpatia pela musculação, mas deseja perder peso e ganhar massa muscular.

Para quem gosta de praticar várias formas de exercícios, ela também pode ser um boa escolha. “Essas aulas podem ser associadas a diversas modalidades de treino, como musculação ou mesmo outra aula de micro gym”, diz Carolina.

O preço também pode ser um benefício. Em vez de pagar um plano com valor fixo mensal, é possível pagar apenas pelas aulas que de fato serão aproveitadas. O valor de uma aula varia entre 40 e 60 reais, mas a compra de pacotes semanais ou mensais pode sair mais barata.

Nas micro gyms do Grupo Bio Ritmo, por exemplo, as pessoas podem encontrar diversas modalidades de exercício: aulas de ioga, aulas que misturam box e funcional ou funcional e esteira, e aulas de spinning. Basta escolher a sua favorita e aproveitar.