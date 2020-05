Lockdown não está descartado em São Paulo, diz João Doria

Nesta segunda-feira, 11, o governador João Doria afirmou que o lockdown não está descartado no estado de São Paulo. Mas também não está previsto nos planos de contingenciamento do novo coronavírus neste momento. “Não há lockdown previsto neste momento, mas ele não está excluído. Se houver necessidade de endurecimento de medidas, não hesitaremos em adotar. Mas só faremos isso mediante recomendação da saúde”, afirmou Doria durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira 11.

A taxa de isolamento na região metropolitana no domingo, 10, foi de 53%. O mesmo índice foi observado no interior e litoral. O número ainda está abaixo do índice médio desejado de 55%, mas acima da média da semana passada, quando os índices estavam constantemente abaixo dos 50%.

Atualmente, o estado de São Paulo tem 46.000 casos e 3.743 óbitos confirmados por coronavírus. Quase 10.000 pessoas estão internadas com diagnóstico confirmado ou suspeito de Covid-19. São 3.871 em leitos de UTI e 5.877 em enfermaria. A ocupação dos leitos de UTI está em 68,2% no estado e 89,6% na Grande São Paulo. Já nas enfermarias, esse número é um pouco mais baixo: 46% no estado e 66,6% na Grande São Paulo.