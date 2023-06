Lei Seca: Uso de álcool no trânsito aumenta hospitalizações no país

Acidentes de trânsito continuam sendo um problema grave, especialmente pelo uso de álcool. Nesta segunda-feira, 19, a Lei Seca completa 15 anos, e embora o número de óbitos tenha diminuído em 32% por 100 mil habitantes, entre 2010 e 2021, a taxa de hospitalizações aumentou em 34% no Brasil. Dados preocupantes mostrados em um levantamento do CISA – Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, que será lançado em julho.

Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), porém, o álcool é responsável por 36,7% de todos acidentes de trânsito entre homens e 23% entre as mulheres no país, mesmo sendo um dos poucos no mundo a estabelecer tolerância zero para a combinação álcool e direção.

“Ter uma legislação que proíba álcool e direção é uma das estratégias mais eficazes para diminuir acidentes de trânsito no mundo e o fato de que eles vêm perdendo consideravelmente sua letalidade no Brasil é muito positivo”, diz Arthur Guerra, psiquiatra e presidente do CISA. “Mas sabemos que a prevenção é ainda mais efetiva quando a fiscalização é constante e resulta em sanções rápidas e severas, e quando há campanhas de educação”, completa.

Vale lembrar que os acidentes não só afetam os usuários de bebidas alcoólicas, como outros indivíduos, como outros motoristas, passageiros, pedestres, ciclistas e motociclistas. Também é importante ressaltar que é um equívoco pensar que a pouca ingestão de álcool não interfere na capacidade de dirigir.

“Em pequenas quantidades, o álcool já é capaz de alterar os reflexos do condutor e, conforme a concentração de álcool no sangue se eleva, aumenta também o risco de envolvimento em acidentes de trânsito graves, uma vez que ele provoca diminuição de atenção, falsa percepção de velocidade, aumento no tempo de reação, sonolência, redução de visão periférica e outras alterações neuromotoras”, enumera o especialista.

Em 2021, o Brasil registrou 8,7 internações e 1,2 mortes por hora em razão de acidentes de trânsito provocados pelo uso de álcool, o que significa 75.983 hospitalizações e 10.887 óbitos por essa causa em um ano. As maiores vítimas são os homens, que representam 85% das internações e 89% das mortes. Em relação à idade, a população entre 18 e 34 anos de idade é a mais afetada.