Lavar a mão reduz a carga de doenças respiratórias, reforça estudo

Uma análise envolvendo dados de 160 mil pessoas em três continentes comprova a eficácia de um conselho simples que não deve ser seguido apenas em pandemias. Lavar as mãos com sabão pode reduzir os casos de infecção respiratória aguda em até 17% , de acordo com uma revisão publicada no The Lancet.

A equipe responsável pelo trabalho, capitaneada pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, analisou 26 estudos que investigaram o impacto de intervenções que promovem a lavagem das mãos com sabão em ambientes domésticos, escolares ou infantis em países de baixa e média renda nos índices de doenças respiratórias infecciosas.

A conclusão destaca para o que os autores chamam de uma “oportunidade perdida” de reduzir o ônus dessas enfermidades pelo mundo. Ou seja, com medidas fáceis de adotar, já teríamos efeitos expressivos em matéria de prevenção.

Os estudos abordados incluíram participantes de toda a Ásia, África e América Latina entre o início dos anos 2000 e maio de 2021, contemplando intervenções que vão desde o fornecimento de instalações e produtos adequados até a promoção de seu uso por meio de campanhas de mídia de massa ou visitas de porta em porta.

No geral, as intervenções que estimularam a lavagem das mãos com sabão foram responsáveis por reduzir o índice de infecções respiratórias em 17% quando comparadas a um cenário sem medidas do gênero.

Ao dividir o impacto por tipo de problema nas vias aéreas, os cientistas observaram uma diminuição na carga de infecções do trato respiratório inferior (tais como bronquite aguda e pneumonias) em 22% e na de infecções do trato superior respiratório (rinite, sinusite e faringite, por exemplo) em 26%.

A equipe não encontrou evidências sobre um efeito positivo específico sobre o vírus da gripe confirmado por testagem nem avaliou o impacto focado em Covid-19.

As infecções respiratórias agudas podem ser causadas por vírus ou bactérias que afetam as vias áreas. Elas podem ser categorizadas em dois tipos, superior ou inferior, dependendo da localização da infecção acima ou abaixo da laringe, respectivamente.

Recentemente, o vírus SARS-CoV-2 (responsável pela Covid-19) levou os governos de todo o mundo a recomendarem medidas de saúde pública, incluindo a lavagem das mãos com sabão para combater a infecção.

E, apesar da Organização Mundial da Saúde (OMS) ter decretado o fim da emergência global pelo coronavírus, as infecções endêmicas continuam sendo uma das principais causas de mortalidade no planeta. Globalmente, foram responsáveis por até 2,5 milhões de mortes em 2019, com mais de 80% dessas mortes ocorrendo em países de baixa e média renda.

