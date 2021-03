Insumos para produção de 14 milhões de doses da CoronaVac chegam a SP

Chegou a São Paulo na manhã desta quinta-feira, 4, um lote com 8.200 litros de insumos para a produção de 14 milhões de doses da vacina CoronaVac. A estimativa do Instituto Butantan é começar a entrega dos imunizantes ao governo federal em três semanas.

14 milhões de doses da CoronaVac chegam a SP

Como das outras duas vezes que a matéria-prima desembarcou em São Paulo, o governador João Doria, o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, foram até a pista do Aeroporto de Guarulhos para acompanhar o desembarque.

“Estamos recebendo mais vacinas, a vacina do Brasil, a vacina de São Paulo, a vacina do Butantan”, afirmou Doria em vídeo publicado em seu Twitter. “É a vacina que salva, é a vacina da vida”, acrescentou.

Recebemos 8.200 litros de insumos para produzir mais 14 milhões de doses da vacina do Butantan. Essas novas doses serão distribuídas ao Ministério da Saúde a partir do dia 25 de março. Cerca de 9 em cada 10 pessoas vacinadas contra Covid-19 no Brasil tomam a vacina do Butantan.

O avião saiu da China em um voo comercial e pousou no Brasil por volta das 6h10. Agora, a carga será levada ao Butantan, onde acontece a etapa final de produção do fármaco no Brasil, isto é, envase, inspeção e rotulagem. Até o momento, 14,45 milhões de unidades do antígeno foram repassadas pela instituição ao Programa Nacional de Imunização (PNI).

Em comunicado oficial, o instituto confirmou a expectativa de entregar ao PNI 46 milhões de doses até o fim de abril. “Até o final de março serão entregues 21 milhões de doses da vacina e, até 30 de abril o número de vacinas disponibilizadas ao PNI somará 46 milhões. O Butantan ainda trabalha para entregar outras 54 milhões de doses para vacinação dos brasileiros até 30 de agosto”.

Além da CoronaVac, até o momento, os brasileiros estão sendo imunizados com a vacina de Oxford/AstraZeneca. Ao todo, 9.593.424 de doses foram aplicadas até a noite de quarta-feira 3.