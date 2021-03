CoronaVac é eficaz contra a variante de Manaus, diz estudo preliminar

A CoronaVac, vacina produzida pela Sinovac Life Science em parceria com o Instituto Butantan é eficaz contra a variante de Manaus do Sars-Cov-2 — o novo coronavírus, diz estudo preliminar.

A análise foi feita a partir de coleta de sangue de vacinados com o imunizante em combinação com a nova cepa. Ainda não se trata, porém, do estudo de Serrana, que avalia o comportamento da vacina diante de uma cidade inteira vacinada. Os 30.000 habitantes da cidade preparam-se para receber a segunda dose do antígeno na próxima semana.

A informação sobre a eficácia foi revelada pela reportagem da agência Reuters e confirmada por VEJA. Informações complementares devem ser conhecidas na próxima coletiva de imprensa do estado de São Paulo, marcada para amanhã.