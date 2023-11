Hemorragia pulmonar: entenda quadro ligado à morte de fã de Taylor Swift

As pequenas hemorragias pulmonares apontadas no laudo preliminar que apura as causas da morte da estudante Ana Clara Benevides, de 23 anos, podem ter relação com episódios de exposição excessiva ao sol e calor, mas esse tipo de quadro também pode ocorrer diante de outros fatores, como doenças autoimunes e cardíacas. Fã de Taylor Swift, Ana Clara morreu no primeiro show da nova turnê da cantora americana no Rio de Janeiro, realizado no último dia 17, em meio à onda de calor que atingia a cidade.

A jovem, natural do Mato Grosso do Sul, desmaiou no início do show e chegou a ser socorrida, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. No local da apresentação, o estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, a sensação térmica era de 60 °C.

Médico-assistente do pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Silvio Cardenuto diz que a hemorragia alveolar, como a condição é chamada, é uma situação de “altíssima mortalidade” e pode ocorrer em pacientes com doenças cardiológicas, autoimunes ou infecciosas e ainda por causa de substâncias tóxicas.

“Não é tão raro encontrar casos de hemorragia alveolar em ambientes de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e hospitais, mas é raro acontecer de forma súbita e aguda, exclusivamente pelo calor. Nessas situações, a gente pensa em causas vasculares, porque a exposição muito grande ao calor pode desencadear um evento vascular.”

Segundo o médico, pacientes com hemorragia alveolar têm como sintomas falta de ar intensa e sangue saindo pela boca. Ao se deparar com uma pessoa nessa situação, a recomendação é levá-la imediatamente para um pronto-socorro.

Sobre casos relacionados com o calor, Cardenuto cita como exemplo uma condição conhecida como heatstroke, que pode acometer atletas que atingem a exaustão em provas como maratonas realizadas em altas temperaturas.

“É um evento desencadeado pelo calor que leva a uma série de mecanismos de autorregulação e a principal manifestação é neurológica, normalmente a pessoa desmaia, mas ela pode ter tanto complicações renais como a hemorragia alveolar. É um evento vascular cujo gatilho pode ter sido o calor”, explica.

A maratona é um esporte de alta performance, mas é inegável que os fãs de artistas internacionais têm vivido situações extremas para acompanhar os ídolos. Não é incomum ver jovens acampados no entorno de estádios durante semanas, enfrentando sol e chuva e com a alimentação, hidratação e repouso comprometidos.

“Isso leva todo mundo a pensar em revisar as condições para a realização dos shows pensando nas pessoas que são submetidas ao calor ou ao frio intenso, dependendo de onde a apresentação é realizada.”

Ainda não é possível determinar a causa da morte de Ana Clara, pois a Polícia Civil do Rio de Janeiro aguarda os resultados dos exames toxicológicos e histológicos. O prazo para conclusão é de 30 dias.

