🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Saúde

Governo notifica Google e pede remoção de vídeos com falsos médicos de IA

Análise do Ministério da Saúde encontrou 97 perfis com tratamentos sem evidências científicas; informações colocam saúde em risco

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 08h00
Colagem de seis fotos de uma mulher indígena sorridente com cocar de penas e tatuagens corporais, mostrando tratamentos de saúde, como lavar dentes, aplicar algo na perna inchada, segurar um copo com planta, aplicar líquido no pé, uma mulher com vermes no rosto e outra segurando um estômago de crochê com chá
No mês passado, a Anvisa emitiu um alerta sobre os "gurus" e "xamãs", também feitos com inteligência artificial, que mostram receitas "milagrosas" (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
Governo notifica Google e pede remoção de vídeos com falsos médicos de IA Priorizar nos meus resultados Google

Após uma análise do Ministério da Saúde de perfis que divulgavam promessas de cura e tratamentos sem comprovação científica com falsos médicos feitos com inteligência artificial, a Advocacia-Geral da União (AGU) notificou o Youtube e pediu a remoção do conteúdo ou inclusão de alerta sobre os personagens fictícios. Os vídeos disseminam informações falsas podem colocar a saúde dos usuários da plataforma em risco.

A varredura no conteúdo disponível no YouTube foi realizada pelo programa Saúde com Ciência, do ministério, entre 1º de janeiro e 10 de julho deste ano.

No período, foram encontrados 97 perfis com avatares de supostos médicos com qualificações inexistentes, que utilizavam linguagem alarmista e ofereciam soluções sem respaldo médico para problemas de saúde.

Siga

A reportagem de VEJA solicitou um posicionamento do Google e aguarda resposta. O texto será atualizado quando houver manifestação da empresa.

Continua após a publicidade

“Parte dos perfis é direcionada especialmente à população idosa e, em alguns casos, utiliza a aparente autoridade dos personagens para promover produtos, e-books ou serviços pagos”, disse, em nota, o ministério.

Segundo a pasta, esses conteúdos podem prejudicar a saúde dos usuários. “Entre os riscos apontados estão a automedicação, o uso de terapias sem eficácia comprovada, o atraso na busca por atendimento profissional e a interrupção ou substituição de tratamentos.”

Continua após a publicidade

Prazo de 72 horas

A notificação à empresa, enviada na última sexta-feira e divulgada à imprensa nesta terça-feira, 8, foi elaborada pela Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD) e solicitou “a indisponibilização dos conteúdos especificamente identificados pelo Ministério da Saúde ou, conforme o caso, a adoção de medidas de rotulagem e contextualização que deixem clara a natureza artificial dos personagens” em um prazo de 72 horas.

Todas as informações do relatório do Saúde com Ciência foram compartilhadas com a Polícia Federal e o Conselho Federal de Medicina (CFM).

Comprovantes de vacinação falsificados

Outra notificação da AGU foi sobre a venda de comprovantes e passaportes vacinais falsificados na plataforma Telegram em 18 grupos e canais identificados pelo ministério.

Continua após a publicidade

“O aplicativo removeu os grupos e canais denunciados e também excluiu a conta de um usuário identificado na apuração. As evidências foram encaminhadas à Polícia Federal”, relatou a pasta sobre a medida tomada pela plataforma.

Além dos certificados falsificados, os grupos informavam que poderiam inserir os dados adulterados em sistemas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Continua após a publicidade

“O enfrentamento à desinformação é parte da proteção da população e da promoção do acesso a informações confiáveis sobre prevenção, diagnóstico e tratamento. A orientação é que a população fique atenta, busque informações sobre saúde em fontes oficiais e confiáveis e denuncie conteúdos que possam colocar outras pessoas em risco.”

Xamãs de IA

Nas redes sociais, não só falsos médicos apresentam opções de tratamento para as doenças mais comuns na população em geral.

No mês passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta sobre os “gurus” e “xamãs”, também feitos com inteligência artificial, que mostram receitas “milagrosas”.

Continua após a publicidade

A estratégia é a mesma: causar medo, apresentar informações incorretas e, no fim, vender um ebook com “soluções”.

Publicidade
TAGS:
CFM
Conselho Federal de Medicina
Inteligencia Artificial
Ministério da Saúde
Saúde
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).