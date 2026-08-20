Os xamãs da IA: como reconhecer perfis que vendem receitas ‘milagrosas’ e curas naturais na internet

“Gurus” criados por inteligência artificial estão vendendo soluções e produtos irregulares para saúde e bem-estar nas redes sociais, onde acumulam milhares de seguidores. O alerta foi feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que publicou um comunicado para alertar a população sobre os riscos à saúde de receitas apresentadas como “milagrosas”.

As receitas são vendidas por meio de livros digitais, com a alegação falsa de que o conteúdo envolve “segredos escondidos por décadas”, segundo a Anvisa. “Mas o que NÃO te contam é que essas publicações não têm autoria humana e são vendidas por gurus, que são, na verdade, personagens fictícios criados por inteligência artificial (IA)”, alertou o órgão.

A estratégia de muitos desses perfis envolve apresentar dicas de saúde em vídeos que desembocam no anúncio de ebooks. Os conteúdos não revelam quem está por trás dos perfis nem dos livros, vendidos como manuais de saúde.

Uma das contas citadas pela agência acumula mais de 600 mil seguidores nas redes sociais e tem como protagonista uma senhora indígena criada por IA. O livro de receitas vendido pela “guru” promete “devolver a saúde de qualquer pessoa em sete dias“.

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“Para convencer as vítimas, são compartilhados supostos casos de sucesso de compradores anteriores: ‘as dores sumiram logo nos primeiros dias’, diz uma postagem em destaque, atribuída a uma suposta cliente”, segundo o comunicado da Anvisa.

Além disso, quando o usuário navega até uma página intermediária, antes de tomar a decisão final da compra do livro, uma sequência de pop-ups surgem na tela do celular ou computador: o conteúdo diz que atores e cantores conhecidos acabaram de realizar a compra do livro. É um marketing digital que induz as pessoas ao erro, denuncia a agência.

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Para a Anvisa, a estratégia esconde um risco real à saúde, uma vez que esses conteúdos podem gerar uma falsa sensação de segurança, baseada na ideia de que receitas caseiras ou naturais poderiam curar doenças. Como consequência, diagnósticos podem ser atrasados, enquanto condições graves de saúde pioram.

As dicas compartilhadas por esses perfis também levantam preocupação. Em algumas das receitas do livro, a guru indígena criada por IA, por exemplo, recomenda que as pessoas consumam cúrcuma por 30 dias seguidos para matar parasitas e vermes.

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No entanto, alerta o órgão, não existem evidências científicas baseadas em estudos com seres humanos que endossem a recomendação de ingestão de cúrcuma para o tratamento para verminoses.

“Além disso, vale lembrar que em 2026 a Anvisa publicou o alerta de que suplementos alimentares e medicamentos à base de cúrcuma, com concentrações elevadas ou aumento da biodisponibilidade da curcumina, podem provocar danos ao fígado”, destaca o comunicado.

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A agência acrescenta ainda que a oferta de alimentos com promessas de cura, tratamento ou recuperação da saúde pode induzir a população ao erro, já que essas são características dos medicamentos.

Recomendações para não cair no golpe dos gurus criados por IA

Embora a Anvisa não regule obras audiovisuais, casos de venda casada, quando o livro é vendido junto com um produto sujeito à vigilância sanitária, podem exigir autuação sanitária, dependendo dos elementos concretos de cada caso, segundo a agência.

Veja as dicas do órgão para não cair nesse tipo de golpe:

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Observe se o perfil da pessoa que compartilha as orientações de saúde possui o símbolo de verificação da identidade por parte da rede social;

É um suplemento alimentar que vem associado a um ebook? Cuidado! Quadrilhas têm usado essa tática para vender produtos irregulares de forma disfarçada;

Analisar de forma criteriosa as fontes consultadas, avaliando sua autoria e procedência, para evitar o consumo e a propagação de dados falsos ou desatualizados;

Observar, por exemplo, a sincronização entre o movimento dos lábios e a transição pouco natural que pode existir entre as falas; a posição e qualidade visual dos objetos que compõem a imagem; se há um padrão de movimento das mãos; e se a voz soa um pouco travada ou robotizada;

Avaliar se os elementos visuais apresentam variações quando a suposta pessoa se movimenta, ou se eles ficam estáveis durante a cena;

Outro sinal de alerta é a inexistência de aparições dessa pessoa em eventos reais ou entrevistas;

Caso o conteúdo seja de profissional de saúde, não esqueça de verificar suas credenciais junto ao conselho profissional da categoria;

Se for um autor do qual você nunca ouviu falar, pesquise se há outras obras dessa pessoa já publicadas;

Por fim, a agência recomenda desconfiar de receitas caseiras, nunca reveladas, ou de promessas naturais. O órgão destaca que “natural não é sinônimo de seguro” e até mesmo plantas medicinais podem ser danosas quando usadas por quem não possui conhecimento ou de forma indiscriminada, causando efeitos adversos, intoxicações e reações alérgicas.