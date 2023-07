Governo divulga balanço de ação para evitar desperdício de vacinas no país

Um levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde apontou que mais de 12,3 milhões de doses de vacinas deixaram de ser descartadas desde o início deste ano, montante que corresponde a R$ 251,2 milhões. Desde os primeiros meses do governo Lula, a pasta tem anunciado que lida com a necessidade de gerenciar estoques de insumos próximos ao vencimento e que um comitê permanente foi implementado para evitar o desperdício. Campanhas para aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes e mutirões de multivacinação com auxílio de lideranças locais estão entre ações realizadas.

O ministério informou que, além das campanhas de imunização, tem realizado compras planejadas e o aperfeiçoamento da gestão dos estoques. Em algumas localidades, foi adotado o “microplanejamento”, medida que mapeia particularidades das regiões e, com ajuda de líderes que atuam junto à comunidade, traça o trabalho que será realizado pelas equipes de saúde.

“Com o microplanejamento, por exemplo, nós já fomos a três estados, Amazonas, Acre e Amapá, e fizemos uma grande campanha de multivacinação. Com essas ações e outras medidas de gestão, o ministério conseguiu salvar R$ 251 milhões em vacinas. Isso é algo que temos que comemorar porque conseguimos vacinar nossa população, nossas crianças e adolescente e conseguimos economizar e atuar de forma responsável com o dinheiro público”, disse, em nota, Ethel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente.

Também em nota, o ministério informou que “tem buscado solucionar as questões críticas de estoque de vacinas e insumos estratégicos herdados da gestão anterior”.

Em entrevista a VEJA em maio, a ministra da Saúde Nísia Trindade abordou o problema e citou o plano de doar insumos para outros países como ajuda humanitária junto à Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

“O plano contempla insumos diversos, de luvas de proteção cirúrgica a anticoncepcionais. Há até mesmo vacinas contra Covid-19, estocadas devido à campanha do governo anterior contra os imunizantes. Mas, para evitar ao máximo o estoque e o vencimento de medicamentos e insumos, vamos fazer primeiro a distribuição deles pelo país”, afirmou, na época.

Em março deste ano, uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) constatou que 1,9 milhão de doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 foram incineradas porque o Ministério da Saúde não fez a distribuição para os estados antes do final do prazo de validade. O órgão informou que as doses faziam parte da doação de 2,18 milhões de doses do imunizante da farmacêutica que o Brasil recebeu dos Estados Unidos em 21 de novembro de 2021.

Veja ações do comitê permanente para reduzir perdas de estoque:

Pactuação junto aos estados e municípios para racionalizar a distribuição do estoque atual, dando prioridade aos itens de menor prazo de validade;

Articulação via cooperação internacional para doações humanitárias;

Retomada das campanhas de vacinação com adoção de nova estratégia, microplanejamento, e antecipação da multivacinação em estados do Norte do país

Fonte: Ministério da Saúde

