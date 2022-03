Governo autoriza volta de visitas presenciais nos presídios

O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou hoje no Diário Oficial da União portaria que permite o retorno das visitas presenciais nas penitenciárias federais, suspensas até agora por causa da pandemia. A volta será gradual.

Segundo a portaria, cada preso terá direito a um encontro presencial quizenalmente no parlatório, de duração de uma hora, com um adulto e até duas crianças ou adolescentes.

Os visitantes deverão apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 (duas doses ou dose única), finalizada há mais de catorze dias. Além disso, terão a temperatura aferida e sintomas gripais, avaliados.

O governo ainda estipulou em quatro agendamentos diários, em parlatório, os atendimentos dos advogados, cada um com trinta minutos de duração.

As visitas virtuais estão mantidas, enquanto as escoltas continuam suspensas. As exceções são os acompanhamentos requisitados judicialmente ou inclusões emergenciais.