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Saúde

Gordura acumulada na barriga pode virar inimiga da memória

Estudos apontam relação cada vez mais estreita entre a obesidade - principalmente a abdominal - e o comprometimento do cérebro

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 07h00 | Atualizado em 9 set 2026, 07h28
QUEBRA-CABEÇA: Danos no cérebro: o desafio dos pesquisadores é conter a progressiva e irreversível perda cognitiva
Gordura visceral na meia-idade aumenta risco de declínio cognitivo lá na frente (Andrew Bret Wallis/the image bank/Getty Images)
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Durante muito tempo, tratamos a obesidade como uma questão de balança. Um problema de números que sobem no visor, de roupas que apertam, de exames que acendem sinais amarelos no coração, no fígado, nas artérias. Falávamos do corpo e esquecíamos que, no alto dele, discreto e silencioso, existe um órgão que também paga a conta. O cérebro.

A ciência vem, nos últimos anos, iluminando um território que costumava ficar na sombra: a relação entre o excesso de gordura e a saúde da mente. E o que ela mostra é desconfortável.

O tecido adiposo, longe de ser um depósito inerte, comporta-se como uma glândula ativa, que despeja na corrente sanguínea hormônios e substâncias inflamatórias. Essa inflamação de baixa intensidade, crônica e quase imperceptível, não fica confinada à cintura.

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Sim, as moléculas inflamatórias viajam e, ao chegarem ao cérebro, encontram estruturas delicadas — as mesmas que guardam a memória e comandam o raciocínio.

O detalhe que mais chama a atenção não é o quanto pesamos aos 70 anos, mas o quanto pesamos aos 40. A obesidade na meia-idade, aquela que se instala sem alarde entre uma década e outra, parece deixar marcas mais profundas do que a que aparece na velhice. É como se o cérebro tivesse uma janela de vulnerabilidade, e o excesso de peso batesse justamente nela, no momento em que ainda estamos convencidos de que temos tempo de sobra.

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Há uma engrenagem cruel nisso. A gordura em excesso inflama uma região do cérebro chamada hipotálamo, o centro que regula a fome e a saciedade. Inflamado, esse centro passa a funcionar mal — e um comando que deveria dizer “já basta” chega distorcido, ou não chega.

Círculo vicioso

O resultado é que a obesidade alimenta a própria obesidade, num ciclo que se retroalimenta. Não se trata, portanto, de falta de força de vontade. Trata-se de biologia trabalhando contra o dono.

Convém, porém, resistir à tentação do alarmismo. A maior parte dessas descobertas vem de estudos de associação, que apontam para uma ligação, não necessariamente para uma relação de causa e efeito.

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Ter excesso de peso não é uma sentença de esquecimento; é um fator de risco a mais — como o cigarro, a pressão alta ou o sedentarismo — que se soma a tantos outros ao longo da vida. E, como todo fator de risco, admite manejo.

É aqui que a história muda de tom. Se a gordura pode prejudicar o cérebro, o caminho inverso também parece verdadeiro. Padrões alimentares equilibrados, o exercício físico regular e a perda consistente de peso vêm sendo associados a ganhos cognitivos reais — melhora de memória, de atenção, de funções executivas.

Não são milagres, e a ciência ainda mede com cautela o tamanho desse benefício. Mas a direção da seta é encorajadora: o cérebro tem uma capacidade notável de reagir quando o ambiente à sua volta melhora.

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Tratar a obesidade — e quanto antes

Entram nessa conversa, mais recentemente, os medicamentos que revolucionaram o tratamento da obesidade. As terapias baseadas em GLP-1, hoje familiares à boa parte dos brasileiros, nasceram para controlar o açúcar no sangue, passaram a ser usados para emagrecer e agora despertam uma pergunta ainda maior: poderiam proteger também a memória?

Alguns estudos observacionais sugerem que pessoas tratadas com essas drogas apresentam menos casos de demência. É uma pista promissora — e apenas isso. Falta o passo decisivo dos ensaios clínicos desenhados para responder à pergunta com rigor.

Prometer, neste momento, seria trair a própria ciência que sustenta o otimismo.

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O que fica, ao fim, é uma troca de perspectiva. Cuidar do peso deixa de ser um projeto estético ou uma obsessão com a silhueta e passa a ser, também, um investimento na lucidez que queremos preservar até o fim. A pergunta que a medicina começa a fazer não é apenas quantos anos vamos viver, mas com que clareza vamos habitá-los.

Talvez seja essa a virada mais importante. Por décadas, olhamos para a obesidade de baixo para cima — dos pés à barriga. Está na hora de olhar para o alto, para aquele órgão de pouco mais de 1 quilo que nos torna quem somos.

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