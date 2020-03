Fim de greve de servidores da saúde é decretada para conter coronavírus

Em greve desde fevereiro, os servidores da área de saúde de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, terão que voltar ao trabalho em até 24 horas. A decisão é do desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em função da pandemia de coronavírus. Em caso de desrespeito à decisão do TJRJ, a categoria será penalizada com multa diária de R$ 1 milhão, sanções e responsabilizações.

Segundo o desembargador, várias unidades de saúde estão sem nenhum profissional. O decreto requer ainda que seja mantido o percentual mínimo de 80% dos servidores médicos trabalhando. Mello Tavares destacou que o Brasil, como outros países, vive situação de emergência global e que as unidades básicas de saúde são indispensáveis para a prevenção e tratamento da doença.

Nesta terça, 17, a prefeitura de Miguel Pereira, no centro-sul fluminense, publicou em suas redes sociais que uma mulher de 63 anos com sintomas do Covid-19 morreu após ter contato com uma pessoa recém-chegada da Itália e que estava contaminada. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até segunda, 16, havia 33 casos confirmados e 94 suspeitos. A vítima de 63 anos não constava na relação de infectados no Rio. O Ministério da Saúde também não confirma essa morte pelo vírus, apenas a de um homem de 62 anos em São Paulo.