FDA autoriza uso emergencial das vacinas para crianças de 6 meses a 5 anos

A Food and Drug Administration (FDA), autorizou nesta sexta-feira, 17, o uso emergencial das vacinas contra a Covid-19 dos laboratórios Moderna e Pfizer-BioNTech para crianças de 6 meses até 5 anos. Até então, somente bebês e crianças pequenas não estavam autorizados a receber a vacina.

Em nota, agência reguladora dos Estados Unidos determinou que os benefícios das vacinas de ambos laboratórios superam os riscos e assegurou a segurança e a eficácia da sua administração em menores de 6 anos. “Como vimos com grupos etários mais velhos, esperamos que as vacinas para crianças mais novas forneçam proteção contra os resultados mais graves do Covid-19, como hospitalização e morte”, disse o comissário da FDA, Robert M. Califf. “Os responsáveis pelo cuidado de crianças podem confiar na segurança e na eficácia dessas vacinas e podem ter certeza de que a agência foi minuciosa em sua avaliação dos dados”.

O diretor do Centro de Avaliação e Pesquisa Biológica da FDA, Peter Marks, garantiu que a avaliação das vacinas foi completa. “Além de garantir que os dados dessas vacinas atendessem aos rigorosos padrões da FDA, a convocação de um comitê consultivo pela agência foi parte de um processo transparente para ajudar o público a ter uma compreensão clara dos dados de segurança e eficácia que apoiam a autorização dessas duas vacinas para populações pediátricas”, afirmou.

Para a vacina do laboratório Moderna, o FDA alterou a autorização de uso emergencial para incluir em indivíduos de 6 meses a 17 anos de idade. A vacina já estava autorizada para uso em adultos com idade igual ou superior a 18 anos e é aplicada em duas doses, com um mês de intervalo.

No caso da vacina da Pfizer-BioNTech, a agência passou a incluir o uso da vacina em indivíduos de 6 meses a 4 anos de idade. O imunizante já estava sendo aplicado em norte-americanos a partir dos 5 anos de idade em uma série de três doses, sendo as duas primeiras administradas com o intervalo de três semanas e a última oito semanas após a segunda dose.