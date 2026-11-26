Condição respiratória progressiva e de longo prazo, a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) causa danos estruturais irreversíveis nos pulmões, dificultando a passagem do ar e provocando cansaço intenso. A reabilitação pulmonar, porém, pode conter seu avanço e aliviar os sintomas. Mais do que isso: o exercício físico é capaz não só de aumentar a resistência, como também provocar mudanças mensuráveis na função pulmonar de quem convive com o problema.

A conclusão é de um estudo recém-publicado na revista científica Respiratory Research, que investigou os efeitos da atividade física em um grupo de 62 pessoas com DPOC estável, em estágios que variam de leve a grave.

O exercício físico é considerado um pilar fundamental no tratamento da DPOC, sendo associado à melhora da qualidade de vida e ao aumento da sobrevida. No entanto, segundo o estudo, os mecanismos fisiológicos por trás desses efeitos “ainda não estão totalmente esclarecidos”.

Para investigar o tema, os pesquisadores organizaram uma intervenção com exercícios físicos com duração de 12 semanas. Todos os participantes da iniciativa estavam com a doença estabilizada, ou seja, os sintomas permaneciam relativamente iguais ao longo do tempo, sem alterações graves, embora a pessoa ainda apresente falta de ar e tosse.

Durante esse período de tempo, os voluntários treinaram três vezes por semana. Duas das sessões foram realizadas em pequenos grupos sob a supervisão de um fisioterapeuta, enquanto uma sessão foi realizada em casa.

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O programa de treinamento combinou exercícios aeróbicos e de força, com intensidade moderada, sendo adaptado de acordo com a capacidade de cada participante.

Diversos testes foram realizados antes e depois dos exercícios. A espirometria padrão, por exemplo, mede a quantidade e a velocidade com que uma pessoa consegue expirar ar em um determinado período de tempo.

Já a oscilometria de impulso (ISO) mede as propriedades mecânicas dos pulmões durante a respiração normal e tranquila. Também foram feitos exames para avaliar a capacidade de exercício, como um teste de caminhada de seis minutos e um teste de sentar e de levantar em um minuto.

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Após 12 semanas, os pesquisadores observaram “melhorias significativas” nas medidas de IOS, o que, segundo o estudo, reflete a resistência das vias aéreas, “indicando alterações mensuráveis na função pulmonar periférica“.

Em contraste, quando a espirometria foi usada isoladamente, as alterações foram mínimas, ausentes ou difíceis de detectar.

A capacidade de exercício também melhorou, conforme demonstrado pelo aumento nos testes de caminhada de 6 minutos e de levantar da cadeira de rodas. Após o período de treinamento, eles caminharam, em média, 28 metros a mais em seis minutos e conseguiram realizar 2,5 repetições a mais durante o teste de sentar e levantar em um minuto.

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Além disso, houve uma redução significativa na carga de sintomas, calculada com base em questionários individuais. Esse resultado foi mais expressivo entre os voluntários que tinham sintomas mais graves no início do estudo.

“Esses achados corroboram a ideia de que o exercício induz benefícios fisiológicos que vão além do condicionamento da musculatura esquelética, com alterações indicativas de melhora na mecânica das vias aéreas e na distribuição da ventilação”, escreveram os autores no estudo.

Segundo os pesquisadores, as melhorias em diversos parâmetros da IOS também destacam “a sensibilidade dessa técnica para detectar alterações funcionais nas pequenas vias aéreas que poderiam passar despercebidas” pela espirometria padrão.

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“Para muitas pessoas com DPOC, a falta de ar pode levar a um ciclo vicioso. A pessoa passa a ter medo de se movimentar porque fica sem fôlego e, ao se movimentar menos, sua condição física se deteriora ainda mais”, avalia afirma Margareta Emtner, fisioterapeuta e professora da Universidade de Uppsala, que desenvolveu o programa de exercícios, em nota.

“Portanto, é importante poder demonstrar que o exercício não só aumenta a resistência, como também provoca mudanças mensuráveis ​​na função pulmonar”, acrescenta..

Segundo os pesquisadores, uma explicação provável para os resultados é que o exercício “abre” partes do pulmão que são usadas com menos frequência, e que o movimento do tecido afeta sua estrutura e elasticidade. Mais pesquisas já estão em curso para entender exatamente o que acontece.

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No estudo, eles afirmam que, como a maioria dos participantes tinha DPOC leve a moderada, com poucos classificados como DPOC grave, a função pulmonar basal era relativamente alta.

Ou seja, antes de qualquer tratamento, a capacidade e o fluxo de ar dos seus pulmões já estavam acima da média esperada para alguém com a sua idade, altura e sexo biológico.

“Isso, inerentemente, reduziu a probabilidade de detectar grandes melhorias na função pulmonar, mas, ao mesmo tempo, aumentou a confiança de que quaisquer alterações observadas estavam diretamente relacionadas à intervenção”, diz o estudo.

Embora indivíduos com DPOC mais grave possam responder de forma diferente à intervenção baseada em exercícios, a pesquisa aponta que “não foram observadas indicações claras disso neste estudo”.

Os pesquisadores ponderam, no entanto, que o grupo era relativamente homogêneo e bastante pequeno. Além disso, as descobertas só podem ser aplicadas ao tipo e duração específicos da intervenção, o que limita a generalização dos resultados.

A longo prazo, os autores da investigação querem entender quais processos moleculares são desencadeados pelo exercício e quais podem ter um efeito benéfico no tecido pulmonar. O objetivo é usar essas informações para, no futuro, desenvolver novos medicamentos para serem usados ​​em conjunto com a atividade física.

De acordo com o Ministério da Saúde, a DPOC figura entre as principais causas de morte e de internações no Sistema Único de Saúde (SUS) em pessoas acima de 40 anos, com o tabagismo como principal fator de risco, além de exposição à poluição, fumaça de biomassa e agentes ocupacionais.