Estudo revela que trabalhadores que utilizam IA têm maior satisfação profissional

Apenas 28% dos trabalhadores do conhecimento (isto é, profissionais que utilizam informação e expertise para realizar suas funções) têm uma relação saudável com o trabalho, número que subiu apenas um ponto em relação ao ano anterior, segundo a pesquisa “Índice de Relacionamento com o Trabalho HP“, de 2024. No entanto, os resultados indicam que o uso de inteligência artificial (IA) e a personalização das experiências de trabalho são fatores que podem transformar positivamente essa realidade. Trabalhadores que fazem uso da IA relataram ser 11 vezes mais felizes com suas relações de trabalho do que aqueles que não utilizam a tecnologia.

O estudo, conduzido em 12 países com 15,6 mil participantes, destaca que 66% dos trabalhadores do conhecimento agora utilizam IA, um aumento significativo em comparação com os 38% registrados em 2023 pela HP. A tecnologia tem se mostrado um recurso essencial para tornar o trabalho mais personalizado e aumentar a produtividade, com 73% dos usuários afirmando que ela facilita suas tarefas diárias e 68% mencionando que ela cria novas oportunidades de crescimento profissional.

Personalização no trabalho

A pesquisa revela que pelo menos dois terços dos trabalhadores desejam que suas experiências no ambiente de trabalho sejam personalizadas, desde espaços de trabalho adaptados até a utilização de tecnologias que melhor atendam às suas necessidades. Esse desejo é tão forte que 87% dos participantes estariam dispostos a abrir mão de uma parte de seu salário para garantir essa personalização.

Essa personalização vai além de simples ajustes físicos no ambiente de trabalho. Trata-se de uma abordagem holística que inclui a flexibilidade de horários, métodos de trabalho e o uso de ferramentas que melhor se adaptem ao estilo de cada funcionário. Aqueles que experimentam essas adaptações são mais propensos a manter uma relação saudável com o trabalho e a se sentirem mais engajados e produtivos.

IA e liderança no centro da transformação

Outro ponto relevante do estudo é o impacto positivo da IA no equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Cerca de 60% dos entrevistados que utilizam IA relataram uma melhoria nesse aspecto, sugerindo que a tecnologia pode ser uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores do conhecimento. Além disso, 73% dos usuários de IA acreditam que uma melhor compreensão dessa tecnologia facilitará o avanço em suas carreiras.

O papel da liderança também é destacado como essencial para o bem-estar dos trabalhadores. No entanto, apenas 44% dos líderes empresariais se sentem confiantes em suas habilidades interpessoais e emocionais, como empatia e comunicação. Em contrapartida, as líderes femininas apresentam mais confiança em suas habilidades técnicas e humanas do que seus colegas homens, o que pode indicar uma mudança positiva na forma como o protagonismo feminino a é visto e exercido nas empresas.