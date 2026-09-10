Estresse no trabalho pode causar disfunção erétil, diz estudo

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Estudo chocante revela que estresse psicológico no trabalho aumenta em dez vezes o risco de disfunção erétil em homens jovens. A pesquisa detalha como a elevação do cortisol impacta a testosterona, afetando a função erétil. Explore estratégias eficazes para gerenciar o estresse e proteger sua saúde sexual.

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O estresse é conhecido por afetar a vida sexual de muitos homens. A convergência de diversos fatores pode levar ao quadro, mas um estudo publicado no International Journal of Clinical Practice avaliou um que não escapa da rotina para avaliar seus impactos em profissionais: o estresse psicológico no trabalho. O resultado apontou que homens expostos a altos níveis de tensão tinham uma probabilidade dez vezes maior de ter disfunção erétil do que o grupo com índices baixos.

Para chegar às conclusões, os pesquisadores analisaram a função erétil, níveis de cortisol (o hormônio do estresse) e a testosterona de 826 homens de 22 a 40 anos que trabalhavam em período integral.

Eles cruzaram as informações com cinco dimensões capazes de causar estresse psicológico no ambiente profissional: jornada de trabalho, autonomia na tomada de decisões, apoio de superiores, relacionamento com os colegas e pressão por promoções.

“A integração da avaliação do estresse psicológico com os testes hormonais pode identificar eficazmente indivíduos com alto risco de disfunção erétil psicogênica”, escreveram os autores, segundo comunicado de imprensa da editora de revistas científicas Wiley.

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Como o estresse afeta a ereção

No grupo de alto nível de estresse, a prevalência de disfunção erétil foi de 54,7%. Os pesquisadores observaram que a elevação do hormônio do estresse, o cortisol, antecedeu a queda da testosterona em um período que variou de duas a quatro semanas.

Com as alterações no principal hormônio masculino, o comprometimento da função erétil apareceu entre quatro e seis semanas depois.

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“As longas horas de trabalho prejudicaram a função erétil devido aos níveis elevados de cortisol, enquanto o apoio do supervisor exerceu um efeito protetor ao manter os níveis de testosterona”, diz o texto da Wiley.

Como diminuir o estresse no trabalho

Por mais que a pressão sempre exista na vida profissional, é possível gerenciar o estresse com atitudes individuais e a implementação de uma cultura na empresa preocupada com o bem-estar. Isso se tornou mais urgente após a atualização, em maio, da NR-1, que prevê a inclusão de riscos psicossociais, caso do estresse excessivo, nos Programas de Gerenciamento de Riscos das empresas.

Um material publicado no site da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) traz uma lista com medidas que podem ser adotadas para reduzir a tensão no trabalho.

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Ações individuais

Pratique a meditação metta

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Boas noites de sono reduzem os níveis de cortisol

Ações das empresas

Crie ambientes de trabalho com propósito

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Os profissionais precisam se sentir envolvidos com a cultura da empresa. Isso se conquista com confiança, comunicação, reconhecimento e colaboração Checagem do bem-estar

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O diálogo profissional não envolve apenas demandas e cobranças. É importante saber como as pessoas estão se sentindo e ter empatia, algo que pode impactar no bem-estar coletivo Relações interpessoais

Valorizar e incentivar o bom relacionamento entre os profissionais é um dos pilares para a redução do estresse