🔥 Mês do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Saúde

Estresse no trabalho pode causar disfunção erétil, diz estudo

Análise avaliou impactos de jornada de trabalho, apoio de superiores e relacionamento interpessoal em homens de 22 a 40 anos

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 09h00 | Atualizado em 10 set 2026, 14h14
Novo estudo revela que disfunção erétil pode estar ligada à diabetes tipo 2
Estudo apontou que homens expostos a altos níveis de estado de tensão no trabalho tinham uma probabilidade dez vezes maior de ter disfunção erétil (Thinkstock/VEJA/VEJA)
Continua após publicidade
Estresse no trabalho pode causar disfunção erétil, diz estudo Priorizar nos meus resultados Google

O estresse é conhecido por afetar a vida sexual de muitos homens. A convergência de diversos fatores pode levar ao quadro, mas um estudo publicado no International Journal of Clinical Practice avaliou um que não escapa da rotina para avaliar seus impactos em profissionais: o estresse psicológico no trabalho. O resultado apontou que homens expostos a altos níveis de tensão tinham uma probabilidade dez vezes maior de ter disfunção erétil do que o grupo com índices baixos.

Para chegar às conclusões, os pesquisadores analisaram a função erétil, níveis de cortisol (o hormônio do estresse) e a testosterona de 826 homens de 22 a 40 anos que trabalhavam em período integral.

Eles cruzaram as informações com cinco dimensões capazes de causar estresse psicológico no ambiente profissional: jornada de trabalho, autonomia na tomada de decisões, apoio de superiores, relacionamento com os colegas e pressão por promoções.

Siga

“A integração da avaliação do estresse psicológico com os testes hormonais pode identificar eficazmente indivíduos com alto risco de disfunção erétil psicogênica”, escreveram os autores, segundo comunicado de imprensa da editora de revistas científicas Wiley.

Continua após a publicidade

Como o estresse afeta a ereção

No grupo de alto nível de estresse, a prevalência de disfunção erétil foi de 54,7%. Os pesquisadores observaram que a elevação do hormônio do estresse, o cortisol, antecedeu a queda da testosterona em um período que variou de duas a quatro semanas.

Com as alterações no principal hormônio masculino, o comprometimento da função erétil apareceu entre quatro e seis semanas depois.

Continua após a publicidade

“As longas horas de trabalho prejudicaram a função erétil devido aos níveis elevados de cortisol, enquanto o apoio do supervisor exerceu um efeito protetor ao manter os níveis de testosterona”, diz o texto da Wiley.

Como diminuir o estresse no trabalho

Por mais que a pressão sempre exista na vida profissional, é possível gerenciar o estresse com atitudes individuais e a implementação de uma cultura na empresa preocupada com o bem-estar. Isso se tornou mais urgente após a atualização, em maio, da NR-1, que prevê a inclusão de riscos psicossociais, caso do estresse excessivo, nos Programas de Gerenciamento de Riscos das empresas.

Um material publicado no site da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) traz uma lista com medidas que podem ser adotadas para reduzir a tensão no trabalho.

Continua após a publicidade

Ações individuais

  • Pratique a meditação metta
    Essa modalidade envolve pensamentos de amor e compaixão para si e outras pessoas para criar um vínculo emocional
  • Durma bem
    Boas noites de sono reduzem os níveis de cortisol

Ações das empresas

  • Crie ambientes de trabalho com propósito
    Os profissionais precisam se sentir envolvidos com a cultura da empresa. Isso se conquista com confiança, comunicação, reconhecimento e colaboração
  • Checagem do bem-estar
    O diálogo profissional não envolve apenas demandas e cobranças. É importante saber como as pessoas estão se sentindo e ter empatia, algo que pode impactar no bem-estar coletivo
  • Relações interpessoais
    Valorizar e incentivar o bom relacionamento entre os profissionais é um dos pilares para a redução do estresse
Publicidade
TAGS:
estresse
homem
Psicologia
Sexo
Testosterona
Trabalho
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).