Entenda o procedimento para hemorragia intracraniana feito em Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido a uma craniotomia na madrugada desta terça-feira, 10, para drenagem de um hematoma decorrente de uma hemorragia intracraniana relacionada à queda que o mandatário sofreu no banheiro em outubro. O procedimento consiste na remoção de uma parte do osso do crânio para acessar o cérebro e fazer o tratamento na região afetada. O presidente permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, localizado na capital paulista, e deve ter alta na próxima semana.

“A cirurgia durou em torno de duas horas e o sangramento estava entre o cérebro e a membrana dura-máter. Ele comprimiu o cérebro. Foi removido, o cérebro está descomprimido e ele (Lula) está com as funções neurológicas preservadas”, disse, em coletiva, Marcos Stavale, neurocirurgião do Sírio-Libanês. Médico do presidente, Roberto Kalil Filho relatou que Lula chegou consciente ao hospital e está lúcido. O presidente já conversa e se alimenta.

Médico neurologista do hospital, Rogério Tuma explicou que o hematoma provavelmente tem relação com a queda de outubro. “Enquanto as fibras da dura-máter não colam, durante a fase de absorção, o sangramento fica mais liquefeito e, sorvendo, acaba estirando o vaso sanguíneo e pode ter um sangramento tardio. Isso pode acontecer meses depois.”

Como funciona a craniotomia

Segundo o neurocirurgião Fernando Gomes, a cirurgia é realizada com anestesia geral e começa com um corte no couro cabeludo para exposição do crânio. “O cirurgião remove uma seção do osso craniano, criando um “flap” que pode ser levantado. Com o osso removido, o cirurgião pode acessar o cérebro e tratar a condição específica.” Depois, o osso é reposicionado, fixado e a pele é costurada.

O procedimento faz parte de diversos tratamentos de condições que afetam o cérebro e é considerado uma cirurgia de grande porte, de acordo com o especialista, que também é professor livre docente da Universidade de São Paulo (USP).

Além de hemorragias intracerebrais, como hematomas e aneurismas, a craniotomia é indicada para tumores cerebrais, fraturas que afetam o cérebro, abscessos e malformações vasculares.

“Há uma chance de ocorrência de novos sangramentos após uma craniotomia, especialmente se a cirurgia foi realizada para tratar uma hemorragia. O risco depende de diversos fatores, incluindo a origem do sangramento, a saúde vascular do paciente e se houve a correção de problemas subjacentes que podem causar novas hemorragias.”

Gomes explica que a recuperação pode demorar de semanas a meses, dependendo do estado de saúde do paciente e da extensão do procedimento. Em alguns casos, caso ocorra algum tipo de sequela, pode ser necessário fazer um trabalho de reabilitação para restauração de funções cognitivas e motoras.

No caso de Lula, a equipe médica informou que ele não terá sequelas e que as funções neurológicas foram preservadas.

Queda no banheiro

Lula sofreu uma queda no banheiro em 19 de outubro e sofreu um corte na região da nuca. Exames de imagem constataram dois pequenos pontos de sangramento nas regiões temporal e frontal do cérebro.

Isso é normal em pancadas de forte impacto na cabeça, porque o órgão fica solto na calota craniana e acaba se movimentando para frente e para trás. Ao bater nos ossos, ocorrem microtraumas que resultam em sangramento. Ele não chegou a desmaiar ou apresentar sintomas que indicassem que a consciência foi afetada.

Por causa do acidente, Lula cancelou a ida ida à Cúpula dos Brics (grupo econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

