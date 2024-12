Lula é operado às pressas para drenagem de hematoma na cabeça

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Segundo informou o Hospital Sírio-Libanês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi operado às pressas na noite da segunda-feira, 9. Devido a uma dor de cabeça, ele procurou atendimento e um exame de ressonância magnética constatou um quadro de hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar ocorrido em outubro.

O boletim médico assinado pelos profissionais Luiz Francisco Cardoso e Álvaro Sarkis informa que o presidente foi operado no Sírio-Libanês em São Paulo para a drenagem do hematoma. Ainda de acordo com o hospital, a cirurgia foi bem sucedida e Lula está se recuperando na UTI.

Uma coletiva de imprensa deve ocorrer na manhã desta terça, 10, para atualizar o quadro de saúde. O presidente está aos cuidados da equipe supervisionada pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

