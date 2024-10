Lula sofre acidente doméstico e cancela ida à Cúpula dos Brics

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula cancelou a ida à Cúpula dos Brics (grupo econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) após sofrer um acidente doméstico neste sábado, 19, em Brasília.

O presidente foi atendido no Hospital Sírio Libanês e, após avaliação médica, foi orientado a evitar viagens de avião de longa distância.

A reportagem apurou que o presidente sofreu uma queda que lhe causou um ferimento na cabeça, na região da nuca. Em boletim médico divulgado neste domingo, o hospital informou que ele teve um “acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital”.

A viagem estava agendada para às 17h deste domingo, em direção a Kazan, na Rússia. Devido ao ocorrido, Lula irá participar da reunião por meio de videoconferência. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, o presidente terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto.