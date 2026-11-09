🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Saúde

‘Elas são as arquitetas de toda a vida na Terra’

Depois de mostrar a vida secreta das árvores e dos animais, o best-seller alemão Peter Wohlleben explora o inimaginável universo das bactérias

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 16h00
Homem calvo de óculos pretos e barba grisalha sorri amplamente, vestindo um casaco de lã bege, com folhagem verde desfocada ao fundo
O engenheiro florestal e escritor alemão: nova obra dedicada às bactérias (Foto: Gaby Gerster/Reprodução)
Continua após publicidade
‘Elas são as arquitetas de toda a vida na Terra’ Priorize VEJA no Google

Elas estão no meio de nós. Literalmente.

Estão dentro de nós, ao redor de nós, em qualquer canto deste planeta habitado por nós.

São as bactérias, essas figurinhas microscópicas que moram em nossa pele, nossa boca, nosso aparelho digestivo – nos protegendo de doenças – e também podem aprontar com as nossas células – nos deixando bem doentes.

Siga

Mas, olhando muito além do nosso umbigo, elas podem ser consideradas “as arquitetas de toda a vida na Terra”.

Continua após a publicidade

É assim que o engenheiro florestal e escritor alemão Peter Wohlleben define as protagonistas de seu novo livro, O Mundo Surpreendente das Bactérias, que acaba de ser publicado pela editora Sextante.

Capa do livro O Mundo Surpreendente das Bactérias de Peter Wohlleben, com fundo abstrato de bolhas e manchas coloridas em tons de rosa, amarelo e azul escuro, simulando uma visão microscópica. O título está em letras brancas grandes.
O mundo surpreendente das bactérias, de Peter Wohlleben, tradução de Thelma Lersch, Editora Sextante, 240 páginas (Capa: Sextante/Reprodução)
Continua após a publicidade

Wohlleben vendeu milhões de exemplares com A Vida Secreta das Árvores, no qual também conta sua experiência de administrar uma floresta com os melhores princípios ecológicos. Depois, em outros best-sellers, compartilhou as intimidades dos animais e as leis e mistérios que regem a natureza.

Agora é a vez dessas criaturas que moldam ecossistemas – inclusive o corpo humano – e dão uma aula de evolução e engenhosidade. Sim, temos muito o que aprender com as bactérias. Com a palavra, Peter Wohlleben.

Continua após a publicidade

Após revelar a vida secreta das árvores e dos animais, por que decidiu investigar o universo das bactérias? Desde criança, exploro a natureza. Foi assim que ganhei um microscópio antigo da minha mãe, que trabalhava em um laboratório. Eu o usei para observar meus primeiros organismos unicelulares. Mais tarde, ao estudar as árvores, deparei constantemente com as bactérias. Quando descobri que elas são, de certa forma, as arquitetas de toda a vida na Terra, pensei: “Preciso colocar isso no papel!”

Entre tantos aspectos fascinantes das bactérias apresentados no livro, qual descoberta achou mais surpreendente? Acho particularmente surpreendente o fato de a biologia moderna chegar a atribuir consciência às bactérias. Elas caçam juntas, como uma alcateia de lobos, ajudam umas às outras durante ataques de cepas hostis e desenvolveram um sistema de comunicação sofisticado. Por muito tempo, isso foi considerado inimaginável para organismos unicelulares.

Continua após a publicidade

Resistência a antibióticos, doenças ligadas a distúrbios na microbiota intestinal, surtos bacterianos associados à degradação ambiental… O que mais o preocupa hoje em relação à interação entre bactérias e a saúde humana? As bactérias inventaram o sistema de edição genética CRISPR há milhões de anos. Elas manipulam seus próprios genes e incorporam o que encontram pelo caminho. À medida que modificamos geneticamente mais organismos e liberamos, por meio da pecuária industrial moderna, um número crescente de patógenos resistentes no meio ambiente, é apenas uma questão de tempo até que bactérias selvagens incorporem esses genes. Atualmente, genes de resistência a antibióticos são até considerados uma categoria distinta de poluentes.

Em uma era de aquecimento global e crise climática, o que a humanidade pode aprender com as bactérias? As bactérias chegam a influenciar o clima: elas ascendem a partir das plantas e extraem umidade das nuvens. Isso porque têm um grande interesse em estabilizar as condições ambientais, permitindo que seus parceiros maiores — plantas e animais — também vivam em um ambiente estável. A estabilidade é o objetivo supremo de todos os seres vivos; nós, humanos, também deveríamos buscar retornar rapidamente a essa estabilidade ambiental. E a taxa historicamente baixa de desmatamento na Amazônia nos dá motivos para ter esperança.

Continua após a publicidade

Plantas, animais, bactérias… Os vírus estão no horizonte do seu próximo livro? Não, não se trata dos vírus, os principais inimigos das bactérias. Nos meus livros, gosto de promover mudanças drásticas de perspectiva, pois só observando o mundo sob ângulos diferentes é que conseguimos compreendê-lo melhor. Bactérias como impulsionadoras da vida (que, por sua vez, nos controlam de forma detalhada e ativa), árvores cujo comportamento pouco difere do de animais — tudo cientificamente preciso e, ainda assim, surpreendente. Ainda não posso revelar nada sobre o conteúdo, mas adianto o seguinte: sim, a próxima mudança de perspectiva será, mais uma vez, radical.

Publicidade
TAGS:
Bactéria
Biologia
Conta-Gotas
corpo humano
doença
Evolução
Livros
Pesquisa Científica
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).