‘Elas são as arquitetas de toda a vida na Terra’

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Peter Wohlleben, autor de “A Vida Secreta das Árvores”, lança “O Mundo Surpreendente das Bactérias”. Ele explora como esses microrganismos, considerados “arquitetas da vida”, habitam nosso planeta e corpo, influenciando tudo, do ecossistema à nossa saúde. Uma obra que redefine nossa visão sobre o mundo microbiano.

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Elas estão no meio de nós. Literalmente.

Estão dentro de nós, ao redor de nós, em qualquer canto deste planeta habitado por nós.

São as bactérias, essas figurinhas microscópicas que moram em nossa pele, nossa boca, nosso aparelho digestivo – nos protegendo de doenças – e também podem aprontar com as nossas células – nos deixando bem doentes.

Mas, olhando muito além do nosso umbigo, elas podem ser consideradas “as arquitetas de toda a vida na Terra”.

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É assim que o engenheiro florestal e escritor alemão Peter Wohlleben define as protagonistas de seu novo livro, O Mundo Surpreendente das Bactérias, que acaba de ser publicado pela editora Sextante.

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Wohlleben vendeu milhões de exemplares com A Vida Secreta das Árvores, no qual também conta sua experiência de administrar uma floresta com os melhores princípios ecológicos. Depois, em outros best-sellers, compartilhou as intimidades dos animais e as leis e mistérios que regem a natureza.

Agora é a vez dessas criaturas que moldam ecossistemas – inclusive o corpo humano – e dão uma aula de evolução e engenhosidade. Sim, temos muito o que aprender com as bactérias. Com a palavra, Peter Wohlleben.

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Após revelar a vida secreta das árvores e dos animais, por que decidiu investigar o universo das bactérias? Desde criança, exploro a natureza. Foi assim que ganhei um microscópio antigo da minha mãe, que trabalhava em um laboratório. Eu o usei para observar meus primeiros organismos unicelulares. Mais tarde, ao estudar as árvores, deparei constantemente com as bactérias. Quando descobri que elas são, de certa forma, as arquitetas de toda a vida na Terra, pensei: “Preciso colocar isso no papel!”

Entre tantos aspectos fascinantes das bactérias apresentados no livro, qual descoberta achou mais surpreendente? Acho particularmente surpreendente o fato de a biologia moderna chegar a atribuir consciência às bactérias. Elas caçam juntas, como uma alcateia de lobos, ajudam umas às outras durante ataques de cepas hostis e desenvolveram um sistema de comunicação sofisticado. Por muito tempo, isso foi considerado inimaginável para organismos unicelulares.

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Resistência a antibióticos, doenças ligadas a distúrbios na microbiota intestinal, surtos bacterianos associados à degradação ambiental… O que mais o preocupa hoje em relação à interação entre bactérias e a saúde humana? As bactérias inventaram o sistema de edição genética CRISPR há milhões de anos. Elas manipulam seus próprios genes e incorporam o que encontram pelo caminho. À medida que modificamos geneticamente mais organismos e liberamos, por meio da pecuária industrial moderna, um número crescente de patógenos resistentes no meio ambiente, é apenas uma questão de tempo até que bactérias selvagens incorporem esses genes. Atualmente, genes de resistência a antibióticos são até considerados uma categoria distinta de poluentes.

Em uma era de aquecimento global e crise climática, o que a humanidade pode aprender com as bactérias? As bactérias chegam a influenciar o clima: elas ascendem a partir das plantas e extraem umidade das nuvens. Isso porque têm um grande interesse em estabilizar as condições ambientais, permitindo que seus parceiros maiores — plantas e animais — também vivam em um ambiente estável. A estabilidade é o objetivo supremo de todos os seres vivos; nós, humanos, também deveríamos buscar retornar rapidamente a essa estabilidade ambiental. E a taxa historicamente baixa de desmatamento na Amazônia nos dá motivos para ter esperança.

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Plantas, animais, bactérias… Os vírus estão no horizonte do seu próximo livro? Não, não se trata dos vírus, os principais inimigos das bactérias. Nos meus livros, gosto de promover mudanças drásticas de perspectiva, pois só observando o mundo sob ângulos diferentes é que conseguimos compreendê-lo melhor. Bactérias como impulsionadoras da vida (que, por sua vez, nos controlam de forma detalhada e ativa), árvores cujo comportamento pouco difere do de animais — tudo cientificamente preciso e, ainda assim, surpreendente. Ainda não posso revelar nada sobre o conteúdo, mas adianto o seguinte: sim, a próxima mudança de perspectiva será, mais uma vez, radical.