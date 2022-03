Doria anuncia 4ª dose contra Covid para idosos com mais de 80 anos

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira, 16, que os idosos com mais de 80 anos vão poder receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 a partir da próxima segunda-feira, 21. O público-alvo desta etapa da campanha é formado por 900 mil pessoas.

Segundo Doria, os idosos devem respeitar o intervalo de quatro meses entre a dose de reforço e a imunização adicional que poderá ser recebida a partir da próxima semana.

“A recomendação do Comitê Científico do Estado de São Paulo é que todos os imunizantes disponíveis na rede pública, aqui no estado, poderão ser aplicados nesta nova etapa da campanha de imunização dos idosos.”