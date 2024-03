Covid: Fiocruz alerta para baixa cobertura vacinal de crianças

O novo boletim do Observatório de Saúde na Infância (Observa Infância), iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), traz um alerta sobre a baixa cobertura vacinal contra a Covid-19 para crianças. Segundo o levantamento, apenas 7% das crianças de 3 e 4 anos completaram o esquema vacinal com três doses. Na população de 5 a 11 anos, o índice foi de 12,8%. Embora o número de mortes tenha caído, graças à vacinação, a doença ainda leva a óbitos e não tomar todas as doses coloca a população em risco de internação e episódios graves da doença.

O grupo, que inclui pesquisadores da Faculdade de Medicina de Petrópolis do Centro Universitário Arthur de Sá Earp Neto (FMP/Unifase), verificou a base de dados do Ministério da Saúde referente ao mês de fevereiro deste ano e constatou que a cobertura vacinal da população de 3 e 4 anos, apenas com o esquema inicial de duas doses, está em 23%. Na faixa etária de 5 a 11 anos, o número sobe para 55,9%.

“A análise mostra que temos uma vacina segura, eficiente e disponível em todos os municípios. Precisamos usar o recurso que nós temos para garantir a saúde das crianças, especialmente em um cenário desfavorável com a circulação de outras doenças perigosas, como a dengue”, disse, em nota, Cristiano Boccolini, pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz) e coordenador do Observa Infância.

Mortes por Covid

Com os dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica de Gripe (Sivep-Gripe/Fiocruz), os pesquisadores verificaram as mortes pela doença nas oito primeiras semanas epidemiológicas, período que corresponde ao início do ano até o fim de fevereiro, nos anos de 2021 a 2024.

Em 2021, foram registrados 118 mortes por Covid-19 em crianças e adolescentes até 14 anos. Em 2022, o número passou para 326. No ano passado, com a vacina já liberada para a população com mais de seis meses, o número de óbitos despencou para 50. Neste ano, foram 48 mortes.

“A cobertura vacinal para essa faixa etária está em 11,4%, semelhante ao percentual de 14,9% observado na população adulta (considerando o esquema completo com as quatro doses da vacina), o que mostra uma baixa cobertura vacinal contra a Covid-19 em todas as faixas etárias”, diz comunicado da Fiocruz.

Vacinação de crianças contra a Covid

A nova estratégia de vacinação contra a Covid-19, com a incorporação do imunizante no Programa Nacional de Imunizações (PNI), entrou em vigor em janeiro deste ano e tem como foco as crianças de 6 meses a menores de cinco anos e grupos prioritários, como idosos e imunossuprimidos. Neste ano, também serão ofertadas doses para a atualização da caderneta de vacinação de pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal e estão com doses em atraso.

A população infantil foi incluída no grupo prioritário porque a Covid entrou para o rol de doenças respiratórias que levam a quadros graves e mortes em crianças com menos de cinco anos. Segundo o ministério, entre janeiro e novembro de 2023, 5.310 crianças foram diagnosticadas com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19. Dessas, 135 morreram, principalmente na faixa etária abaixo de 1 ano.

Crianças infectadas pelo SARS-CoV-2, vírus causador da Covid, podem desenvolver ainda uma condição conhecida como Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), que pode ser grave e levar à morte. No Brasil, desde o início da pandemia, em 2020, foram notificados 2.103 casos com 142 óbitos.