Covid-19: saiba os estados que concentram mais casos graves da doença

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Cinco estados e o Distrito Federal registraram aumento nos casos graves de Covid-19, segundo a Fiocruz. Embora os níveis gerais sejam baixos, a circulação do vírus e de variantes como a XFG requer atenção. A vacinação completa é crucial, especialmente para grupos vulneráveis, para evitar formas graves da doença.

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O aumento de casos graves de covid-19 foi detectado em cinco estados e no Distrito Federal, segundo o novo boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que contabiliza dados do período de 1º a 7 novembro e foi divulgado nesta terça-feira, 12. Apesar da alta, o levantamento indica que os episódios de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) pela doença continuam em “níveis baixos” no país.

Os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia registraram aumento de SRAG, assim como o Distrito Federal. No Mato Grosso, os pesquisadores encontraram sinais de desaceleração da alta de casos graves.

“Contudo, as hospitalizações por covid-19 seguem baixas nessas regiões”, pondera, em comunicado, a pesquisadora Tatiana Portella, do Boletim InfoGripe, que é desenvolvido pelo Programa de Computação Científica (Procc/Fiocruz). “Apesar de a situação ainda não ser preocupante, o aumento de SRAG por covid-19 indica que o vírus está circulando na população e é importante que as pessoas verifiquem se estão com o esquema vacinal completo.”

O boletim indica que, nas últimas quatro semanas, a presença do Sars-CoV-2 entre os vírus respiratórios com casos positivos foi de 11,5%.

Nos óbitos, o causador da covid atingiu o índice de 26,9%. “A mortalidade por SRAG é mais elevada nos idosos, e tem como principal causa o rinovírus e a covid-19”, diz trecho do relatório.

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Durante o ano de 2026, foram notificados 174.427 casos de SRAG, dos quais 92.776 (53,2%) tiveram resultado laboratorial positivo para vírus respiratórios e 7.496 aguardam resultado laboratorial. Dos casos positivos, 4% foram de Sars-CoV-2.

Vacinas ainda protegem contra as novas variantes?

A variante XFG do coronavírus, também conhecida como Stratus, predominou entre as linhagens do Sars-CoV-2 identificadas no Brasil neste ano. Descendente da Ômicron, ela correspondeu a cerca de 90% das amostras analisadas pela vigilância genômica do Ministério da Saúde, segundo boletim epidemiológico divulgado pela pasta.

Até o momento, não há evidências de que a variante provoque casos mais graves da doença, maior taxa de hospitalização ou aumento de óbitos. Além disso, as vacinas continuam protegendo contra os casos graves da doença, mesmo diante do surgimento de novas linhagens do novo coronavírus.

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Segundo o boletim do Ministério da Saúde, a vigilância genômica do Sars-CoV-2 realizada em 2026 contabilizou 2.199 sequenciamentos de amostras coletadas entre o início do ano e a 42ª semana epidemiológica. Nesse período, foram identificadas 127 linhagens diferentes do vírus. Entre elas está a XFG, que tem sido associada principalmente à rouquidão.

O monitoramento identificou ainda amostras de JN.1, uma subvariante da Ômicron classificada pela OMS como Variante de Interesse (VOI), pois tem alterações genéticas com potencial de afetar características do vírus.

“Entre as linhagens identificadas, predominaram XFG e suas linhagens descendentes, que corresponderam a cerca de 90% dos sequenciamentos”, afirma a pasta. A distribuição dessas linhagens também apresentou um padrão semelhante nas diferentes regiões do Brasil, de acordo com o ministério.

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O boletim do Ministério da Saúde aponta que, apesar da alta de infecções, os casos graves de covid-19 “permanecem baixos” no país. Segundo o documento, há “leve sinal de aumento dos casos graves” em Mato Grosso, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina, embora a incidência permaneça baixa nessas localidades.

“A principal forma de prevenção contra a covid-19 é a vacinação, oferecida gratuitamente pelo SUS”, reforçou a pasta, em nota. Segundo o órgão, mais de 7,4 milhões de doses foram aplicadas neste ano no país.

Quem deve se vacinar contra a covid

O Sars-CoV-2, causador da covid-19, está elevando o número de infecções em 18 estados há, ao menos, seis semanas, de acordo com boletim do Ministério da Saúde. Desde o começo do ano até 4 de novembro, foram registrados 118 851 casos de síndrome gripal pelo vírus.

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Embora a pasta classifique que o nível é de baixo risco nessas localidades, a covid é uma doença que pode evoluir para casos graves e mortes em grupos mais vulneráveis, como bebês, idosos, gestantes, imunossuprimidos e pessoas com doenças crônicas.

Nessas populações, o sistema imunológico acaba sendo mais frágil e, sem a vacinação correta, o vírus encontra terreno para se alastrar e causar danos.

Por isso, o Ministério da Saúde elaborou uma estratégia de vacinação que contempla esses grupos:

Bebês de 6 meses a crianças de 5 anos nunca vacinadas: três doses da vacina, sendo a segunda dose quatro semanas depois da primeira e a terceira oito semanas depois da segunda dose

três doses da vacina, sendo a segunda dose quatro semanas depois da primeira e a terceira oito semanas depois da segunda dose Gestantes: uma dose a cada gestação

uma dose a cada gestação Pessoas com mais de 60 anos e imunossuprimidos: uma dose a cada seis meses

uma dose a cada seis meses Pessoas com comorbidades, como obesidade, diabetes e hipertensão: uma dose por ano