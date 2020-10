Covid-19: Órgão de saúde americano reconhece transmissão pelo ar

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (da sigla em inglês CDC) reconheceu na segunda-feira, 5, a possibilidade de contágio da Covid-19 em ambientes fechados com ventilação inadequada, em distancias superiores a 2 metros e por algumas horas de duração. É a chamada transmissão pelo ar.

O informe explica que gotículas respiratórias são produzidas durante a expiração — como, por exemplo, ao falar, cantar, tossir e espirrar. Parte do que é expelido, as gotas maiores, cai rapidamente (em segundos ou minutos) no chão e em superfícies. Gotas e partículas menores, os chamados aerossóis, podem permanecer suspensas por minutos a horas no ambiente, causando a possível infecção de seus frequentadores. O documento, no entanto, diz que essa ocorrência é mais rara do que a transmissão por contato próximo com uma pessoa doente. “A transmissão (do vírus) é mais provável de ocorrer quando alguém está perto da pessoa infecciosa, geralmente a menos de 2 metros”, explica o texto.

A publicação diz que a transmissão aérea não é igualmente eficiente para todos os micróbios respiratórios, mas em doenças como tuberculose, sarampo, catapora e rubéola, por exemplo, o contágio pode ocorrer desta maneira. Em relação à Covid-19, o CDC esclarece que a experiência recente acerca do vírus aponta que a maioria das infecções se dá por contato próximo entre indivíduos, e não pelo ar. Mas que é possível que isso ocorra.

No documento, é descrito que a transmissão aérea pode ocorrer em circunstâncias específicas. São elas: espaços fechados recentemente frequentados por alguém infectado, exposição prolongadas a ambientes onde há esforço expiratório — como em corais e academias – e locais em que há pouco tratamento de ar no sistema de ventilação, o que permite o acúmulo de partículas.

Para prevenir-se deste tipo de contágio — e de todos os outros conhecidos da doença — segue valendo a cartilha: usar máscara, higienizar constantemente as mãos, respeitar o distanciamento social, limpar e desinfectar superfícies e evitar espaços fechados com aglomerações.

Em setembro, a entidade já havia publicado um texto no qual reconhecia a transmissão pelo ar, mas as informações foram retiradas do portal oficial pouco depois.

OMS

Organização Mundial da Saúde (OMS) somente admitiu que o coronavírus pode permanecer no ar em espaços fechados e se espalhar de uma pessoa para outra, mesmo se elas estiverem a um metro e meio de distância, em 9 de julho, após uma longa defesa de que apenas o contato com gotículas contaminadas era capaz de repassar a infecção.

O reconhecimento dessa forma de transmissão foi considerado fundamental por especialistas no trabalho de conter o avanço da doença. Isso porque a descoberta sugeriu que as pessoas tomem cuidados adicionais às recomendações feitas até agora, que incluem usar máscara mesmo quando há a distância mínima recomendada entre você e outras pessoas e manter os ambientes o mais arejados possível.