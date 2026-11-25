O Rio de Janeiro atingiu o nível de alerta para a incidência de covid-19, impulsionado por um conjunto de infecções. De acordo com o Ministério da Saúde, o avanço do cenário na unidade federativa difere da realidade observada no restante do país, onde o risco permanece baixo.

Qual é a real causa do aumento de internações graves no estado?

Segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, a alta de síndrome respiratória aguda grave no Rio de Janeiro tem relação direta com a circulação simultânea de múltiplos agentes infecciosos. O documento oficial indica que o quadro no território fluminense é impulsionado pelo vírus da covid-19, pelo metapneumovírus e pelas cepas de influenza A e influenza B. O boletim aponta sinal de crescimento no indicador de longo prazo nas últimas seis semanas até a semana epidemiológica 45.

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Como está a situação epidemiológica nas demais regiões do país?

No âmbito nacional, o panorama difere do registrado no território fluminense. Os dados oficiais mostram que o registro de quadros graves de covid-19 continua em níveis de baixo risco em todo o Brasil. Apesar dessa estabilidade na gravidade geral, o Ministério da Saúde identificou sinais claros de alta de contágios no Distrito Federal e em vinte e um estados brasileiros. Essa subida contínua na quantidade de episódios da doença tem sido monitorada e mantida sob constante avaliação pelas autoridades de saúde pública.

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Há quanto tempo a transmissão de infecções vem crescendo?

A tendência de aumento na incidência da infecção foi constatada ao longo das últimas seis semanas no país. Os números oficiais consolidados até o dia 16 de novembro apontam que o Brasil contabilizou 135 378 diagnósticos de síndrome gripal decorrentes de covid-19. Esse comportamento demonstra a permanência da circulação viral em diversas partes do território nacional, exigindo acompanhamento constante dos dados epidemiológicos por parte dos órgãos sanitários competentes.

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