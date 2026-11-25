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O número de estados com alta nos casos de covid-19 subiu para 21, além do DF, segundo o Ministério da Saúde. O Rio de Janeiro é a única unidade em nível de alerta para quadros graves, enquanto a vacinação segue como a principal barreira contra internações. Confira quem deve se imunizar.

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O número de estados com aumento de casos de covid-19 passou de 17 para 21, segundo o último boletim do Ministério da Saúde. Os dados até 16 de novembro mostram que o país registrou 135 378 casos de síndrome gripal por covid-19 e a tendência de crescimento de episódios nas últimas seis semanas permanece. O Rio de Janeiro é o único estado com alta em nível de alerta para casos graves da infecção, mas esse cenário tem relação com a circulação de outros vírus respiratórios, como a influenza A e B, causadora da gripe.

No país, os registros de casos graves de covid continuam em níveis de baixo risco e os sinais de crescimento das infecções foram constatados no Distrito Federal e em 21 estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Na atualização, entraram os estados do Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. Alagoas e Roraima saíram da lista.

“Em nível regional, apenas o Rio de Janeiro apresenta incidência de SRAG (síndrome respiratória aguda grave) em nível de alerta (últimas duas semanas) com sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) até a semana (epidemiológica) 45. O aumento de SRAG no estado tem sido impulsionado pelos vírus da covid-19, metapneumovírus, influenza A e influenza B”, diz o documento.

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Na rede privada de saúde, há uma tendência de aumento de casos positivos para o vírus Sars-CoV-2, causador da doença, “com velocidade alta”, há 11 semanas. Apesar disso, está dentro do que era previsto, considerando o aumento de episódios no segundo semestre de anos anteriores.

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Vacinação contra a covid

Desde a chegada dos imunizantes, ainda quando o mundo sofria com a pandemia de covid-19, é um consenso que a vacinação é a melhor estratégia para evitar hospitalização e mortes pela doença.

“A principal forma de prevenção contra a covid-19 é a vacinação, oferecida gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde)”, diz, em nota, o ministério. “Em 2026, até o momento, mais de 22,9 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 foram distribuídas no Brasil. O repasse aos municípios é de responsabilidade dos estados. ”

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Na semana passada, o Ministério da Saúde anunciou o envio de uma remessa com mais de 1 milhão e 410 mil doses da vacina contra a covid-19 para reforçar a imunização em dez estados, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Veja quem deve se vacinar contra a covid

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: 3 doses

3 doses Gestantes: uma dose em cada gravidez

uma dose em cada gravidez Idosos e pessoas imunocomprometidas: uma dose a cada seis meses

uma dose a cada seis meses Pessoas que vivem com deficiência permanente ou com comorbidades: uma dose por ano

uma dose por ano População de 5 a 59 anos ainda não vacinada: 1 dose