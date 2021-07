Covid-19: índice de contágio no Brasil bate recorde de queda

Nunca, neste um ano e meio da pandemia de Covid-19 no Brasil, o país havia registrado uma queda tão grande no índice da média móvel de casos em comparação com os números de duas semanas atrás. Nesta quinta-feira, 8, o valor foi 37,05% inferior ao número do dia 24 de junho, há 15 dias.

A comparação é estabelecida pelos infectologistas para avaliar se um local está em situação de alta, de estabilidade ou de queda na pandemia. Para determinar um cenário de queda consistente, o índice precisa ser 15% inferior. É o caso do Brasil há 9 dias em relação tanto aos casos quanto às mortes. A média móvel de mortes foi 23,24% menor do que a apresentada há duas semanas.

De acordo com os especialistas, o quadro tem relação direta com a velocidade atual do processo de vacinação no país. A média de doses distribuídas para combater a doença está na casa de 1,3 milhão por dia no mês de julho, acima da meta de 1 milhão definida pelo governo federal.

Vale lembrar que os índices ainda estão acima dos números de 2020 e a queda consistente se dá também por conta da agressiva alta nos primeiros meses deste ano. A média móvel de casos nesta quinta-feira foi de 48.636,9, enquanto a média móvel de mortes foi de 1.440,6 – as menores desde fevereiro e março, respectivamente.

O cálculo de médias móveis feitos para o levantamento de VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 53.725 novos diagnósticos positivos e 1.639 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 18.962.762 contaminados pelo vírus e 530.179 vítimas fatais em todo o território nacional.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: