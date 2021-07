Covid-19: Brasil chega a uma semana de quadro de queda nos casos e mortes

O Brasil atingiu uma semana seguida em um cenário de queda consistente tanto nos casos quanto nas mortes por Covid-19. Nos últimos sete dias, os índices registrados no país tiveram mais de 15% de redução em relação aos apresentados duas semanas antes, uma determinação estabelecida pelos infectologistas para avaliar se um local está em situação de alta, de estabilidade ou de queda na pandemia.

Os infectologistas determinam que a variação em relação ao número apresentado duas semanas atrás seja superior a 15%, para cima ou para baixo, para aferir se há um ponto de inflexão para uma mudança de tendência. Nesta terça-feira, 6, o Brasil teve 34,47% de redução na média móvel de mortes e 22,21% na média móvel de casos em comparação com a terça-feira do dia 22 de junho.

O cálculo de médias móveis feitos para o levantamento de VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 62.504 novos diagnósticos positivos e 1.780 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 18.855.015 contaminados pelo vírus e 526.892 vítimas fatais em todo o território nacional.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: