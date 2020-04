Coronavírus: Uso de máscaras será obrigatório em SP

O uso de máscaras passará a ser obrigatório em todo o estado de São Paulo a partir da próxima segunda-feira 04 para combater o avanço do novo coronavírus. De acordo com o governador João Doria, passageiros e funcionários de linhas de trem, metrô, ônibus municipais, rodoviários e interestaduais. A medida vale também para táxis e carros de aplicativo.

O decreto será publicado pelo governo no Diário Oficial de quinta-feira 30, mas a medida só entre em vigor na segunda-feira 4. A medida também será adotada pelo Prefeitura da cidade de São Paulo. Vale ressaltar que desde a semana passada já estava em vigor um decreto que recomendava o uso de máscaras em todo o estado.

Haverá fiscalização da adoção desta medida e, em caso de infração, as empresas serão inicialmente advertidas e se houver reincidência, serão multadas. Já os passageiros que descumprirem o decreto serão apenas advertidos.

O coronavírus avança no estado de São Paulo, principalmente na capital e grande São Paulo que são o epicentro da pandemia no Brasil. Na terça-feira 28, a taxa de isolamento no estado e na capital foi d apenas 48%. De acordo com o governador João Doria, essa é uma taxa de alerta, sobretudo para a capital. Ele reforçou que se mantidas essas taxas, não haverá possibilidade de relaxamento das medidas de isolamento.

Apenas 20 municípios ultrapassaram a taxa de 53% de isolamento. O mínimo recomendado pelo governo do estado é de 50%. No entanto, desde a semana passada essa taxa tem diminuído.

Na sexta-feira 1, será inaugurado o terceiro hospital de campanha na cidade de São Paulo. O hospital do Complexo do Ibirapuera contará com 268 leitos, totalizando 2.268 novos leitos em operação em três hospitais de campanha construídos na capital. Doria anunciou também a compra de 3.000 respiradores da China, que chegarão ao país em breve e irão abastecer o sistema de saúde de São Paulo.

Atualmente, 1.786 pessoas estão internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) com coronavírus e 1.917 em enfermarias no estado. A taxa de ocupação das UTIs na Grande São Paulo é de 85% e no estado, 68%. Já o índice de ocupação dos leitos de enfermaria na Grande São Paulo é de 75% e no estado, 47%. Até terça-feira, 28, foram confirmados 24.041 casos e 2.049 mortes por coronavírus no estado de São Paulo.