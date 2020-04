Coronavírus: Brasil tem recorde de 474 mortes em 24 horas

Nesta terça-feira 28, o Brasil bateu um novo recorde no número de óbitos por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Foram 474 mortes registradas nas últimas 24 horas, totalizando 5.017 óbitos no país. Com isso, o Brasil ultrapassou a China, que registra 4.643 mortes por coronavírus.

O número de casos confirmados chegou a 71.886 com 5.385 novos casos. A letalidade subiu de 6,8% para 7%. De acordo com o Ministério da Saúde, 34.325 casos, o equivalente a 48%, estão em acompanhamento, 32.544 pacientes (45%) estão recuperados e 1.156 óbitos estão em investigação.

Em atualização