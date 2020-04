Ministério da Saúde descobre que coronavírus chegou ao Brasil em janeiro

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira, 2, que houve um paciente hospitalizado em decorrência do novo coronavírus no Brasil no final de janeiro. A internação ocorreu por volta do dia 23 de janeiro, mais de um mês antes do primeiro caso conhecido de Covid-19 no país, confirmado em 26 de fevereiro.

O caso é importado de outro país, mas não teve sua localidade divulgada. Ele foi descoberto após investigações retroativas de materiais colhidos de pacientes que sofreram internações em decorrência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O exame realizado na amostra foi do tipo PCR, o mais confiável, e atestou positivo.

O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, afirmou que algo semelhante ocorreu na epidemia de zika vírus, que ocorreu no país entre os anos de 2015 e 2016. “Inicialmente achávamos que os primeiros casos eram de abril de 2015. Um ano depois com investigação retrospectiva, descobrimos que tinham casos em bancos de sangue na região amazônica desde abril de 2014”.

Os estados estão investigando se houve mais ocorrências do tipo e este primeiro detectado seguirá sob análise.