Coronavírus: hospitais Sírio e Einstein afastam 450 funcionários doentes

As duas maiores referências em saúde de São Paulo na rede privada, os hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, afastaram, juntos, 450 funcionários infectados por coronavírus, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

No Sírio são 104 profissionais da saúde na condição. Desse montante, cerca de cinco internados, como o cirurgião Raul Cutait, na UTI. No Einstein, o primeiro hospital a lidar com o coronavírus no Brasil, são 348 afetados e 13 internados.

Estima-se que na rede pública de São Paulo já são cerca de mil afastamentos.