A blogueira Gabriela Pugliesi está infectada pelo coronavírus. O foco teria sido o casamento milionário de sua irmã caçula Marcela Minelli com o médico Marcelo Bezerra de Menezes. A cerimônia ocorreu no sábado passado, dia 7, no resort Txai, em Itacaré, na Bahia.

Mais de dez pessoas que participaram do evento já tiveram o mesmo resultado para a doença. Pugliesi postou o resultado dos exames feitos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no seu perfil do Instagram. “Eu estava crente que meus sintomas eram de bebida e de festa, mas era o coronavírus. Agora vou cuidar da minha saúde”, disse.