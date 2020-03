Coronavírus: Brasil tem 34 casos confirmados

O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus no Brasil subiu para 34 nesta terça-feira, 10, de acordo com o Ministério da Saúde. A pasta também divulgou que há 893 casos suspeitos sob investigação. Na segunda-feira, 9, eles totalizavam 930.

Os novos casos são no Rio de Janeiro (5), São Paulo (3) e Rio Grande do Sul (1). São Paulo permanece com o maior número de casos confirmados de infecção, são dezenove ao todo.

Destes, sete novos casos são importados e outros dois são fruto de transmissão local — após o contato com uma pessoa com diagnóstico positivo.

Do número total de 34 infectados, cinco estão internados. A maioria dos pacientes está na abaixo dos 40 anos (41%).

Em todo período de análise, 780 casos suspeitos foram descartados por atestarem positivo para outras doenças respiratórias, por exemplo.