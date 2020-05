Coronavírus: Brasil registra 610 óbitos e chega a 9.146 mortes

Em atualização, o Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira,7, que 610 novas mortes por Covid-19 foram registradas nas últimas 24 horas. O número total de óbitos é de 9.146.

Tratando-se de casos confirmados, a alta foi de 9.888. Com o acréscimo, o Brasil chega a 135.106 diagnósticos positivos de infecções pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

A taxa de letalidade da doença é de 6,7%, ligeiramente abaixo da média registrada ontem.

De acordo com levantamento em tempo real da Universidade Johns Hopkins, o Brasil é a sexta nação com maior número de mortos pela doença em todo o mundo. A dianteira segue com os Estados Unidos, onde foram registrados 75.447 óbitos.