CoronaVac: após pausa, Butantan volta a envasar doses da vacina

O Instituto Butantan retomou na noite de terça-feira 20 o processo de envase, rotulagem e embalagem da vacina CoronaVac. A pausa no processo de produção durava desde 7 de abril, por falta de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), a matéria-prima da vacina. Com a chegada de 3.000 litros de IFA, na segunda-feira, foi possível retomar os trabalhos com a produção de 5 milhões de doses.

Até agora o Butantan liberou 41,4 milhões de doses da vacina – e deveria completar 46 milhões ainda neste mês, conforme cronograma combinado com o Ministério da Saúde. Com o atraso, porém, essa cota será batida no dia 10 de maio, de acordo com o calendário da instituição. Para tanto, as entregas serão retomadas no próximo dia 3. A partir de maio, será iniciada a segunda entrega que contará com 54 milhões de doses até agosto.

O Butantan informou que um segundo carregamento de matéria-prima, com mais 3.000 litros – correspondentes a outras 5 milhões de doses –, aguarda autorização para embarque e deve chegar nas próximas semanas a São Paulo.